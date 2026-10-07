Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin Mutlu Günü: Kızları Miray 4 Yaşına Bastı!

Murat Yıldırım ve Iman Elbani 2022 yılında dünyaya gelen kızları Miray'ın 4'üncü yaşını prenses konseptli bir partiler kutladı. Çiftin paylaşımı ilgi gördü.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin Mutlu Günü: Kızları Miray 4 Yaşına Bastı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 10:14

2016 yılında nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Murat Yıldırım ile Iman Elbani mutlu evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Çiftin 2022 yılında kucaklarına aldıkları ilk göz ağrıları kızları Miray 4 yaşına bastı. Ünlü çift minik kızları için evlerinde renkli ve eğlenceli bir doğum günü partisi organize etti.

Prenses Konseptli Kutlama Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Kızlarının yeni yaşını kutlamak için prenses konseptli özel bir parti hazırlayan Murat Yıldırım ve Iman Elbani bu özel günün neşeli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Ortak bir gönderiye imza atan ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve kutlama mesajı aldı. Sevilen oyuncu Murat Yıldırım kızının doğum gününü şu duygusal sözlerle kutladı:

"Canım kızım doğum günün kutlu olsun, nefesim..."

Aileleri Kerem Bebekle Büyüdü

Mutlu evliliklerini magazin basınının göz önünden uzak tutmaya özen gösteren çift geçtiğimiz ağustos ayında ise hayranlarına ikinci kez büyük bir mutluluk müjdesi vermişti. Çift Kerem adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ailelerini büyütmenin sevincini yaşamıştı. Miray'ın dördüncü yaş günü kutlaması dörde katlanan aile saadetiyle birlikte hayranlarından büyük ilgi gördü.

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