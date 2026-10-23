Murat Yıldırım ve Iman Elbani Çiftinden Düşman Çatlatacak Doğum Günü Paylaşımı!

Murat Yıldırım 44 yaşına giren eşi Iman Elbani'nin doğum gününü romantik mesajla kutladı! "En çok seninle zamanın kıymetini bildim" diyen oyuncunun paylaşımı haberimizde.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani Çiftinden Düşman Çatlatacak Doğum Günü Paylaşımı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 09:30

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yapımı Güller ve Günahlar dizisinde Serhat karakteriyle ekranlara damga vuran ekranların başarılı ve karizmatik oyuncusu Murat Yıldırım özel hayatındaki mutlu aile tablosuyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. 2016 yılında Faslı güzel Iman Elbani ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ünlü oyuncu eşinin 44. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı romantik kareler ve duygu dolu bir mesajla kutladı. İki çocuk babası Yıldırım'ın sevgisini dile getirdiği paylaşım kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. 

Bu Hayatta En Çok Seninle Geçen Zamanın Kıymetini Bildim!

Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Murat Yıldırım ile Iman Elbani doğum günü kutlamasıyla takipçilerini mest etti. Güzel eşi Elbani'nin 44. yaş gününe özel birlikteliklerinden en güzel fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncu romantik paylaşımına şu notu düşerek aşkını ilan etti:

"Bu hayatta en çok seninle geçen zamanın kıymetini bildim. İyi ki doğdun sevgilim…"

Yıldırım'ın bu içten paylaşımına hayranlarının yanı sıra sanat dünyasından pek çok ünlü isim de tebrik ve iyi dilek yorumları yağdırdı.

İkinci Kez Anne-Baba Olmanın Mutluluğunu Yaşıyorlar!

2016 yılındaki evliliklerinin ardından çocuk sahibi olabilmek adına uzun bir süreç geçiren ve 2022 yılının Ekim ayında ilk kızları Miray'ı kucaklarına alarak anne-babalık duygusunu tadan ünlü çift geçtiğimiz aylarda oğulları Kerem'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Dört kişilik mutlu aile pozlarıyla ve samimi yaşam tarzlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikili özel hayatlarındaki bu huzuru takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 

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