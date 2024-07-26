Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’li dizinin okuma provası yapıldı

Dizinin hikayesi Neşe Şen tarafından kaleme alınırken, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturuyor. Murat Yıldırım, dizide ünlü mimar Demir Akçınar karakterine hayat verirken, Ebru Şahin ise hayatını oğlu Memo’ya adayan bekar anne Nazlı Orman'ı canlandırıyor.

Dizinin konusu, Demir Akçınar'ın, vefat eden abisinin oğlu Memo'nun (Pamir Boyraz) varlığını öğrenmesiyle başlıyor. Memo'ya sahip çıkmak isteyen Demir, Nazlı'nın peşine düşüyor ve güçlü bir aşk hikayesi ortaya çıkıyor.

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yanı sıra, dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Numan Çakır, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz yer alıyor.

Dizinin çekimlerine başlanmış olup, merakla beklenen bu yapımın izleyicilere ne zaman sunulacağı ise heyecanla bekleniyor. "Bir Aşk Masalı", aşk, aile ve fedakarlık temalarını işleyen etkileyici hikayesiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmaya aday.