Murat Yıldırım Ve Cemre Baysel'den Set Ekibine Büyük Jest!

Kanal D ekranlarının kış sezonuna damga vuran, izleyicileri ekran başına kilitleyen iddialı yapımı Güller ve Günahlar heyecan dolu bir dönemi geride bırakıyor. Aylardır süren yoğun ve titiz çalışmaların ardından dizinin mutfağındaki kahramanlar ve yıldız oyuncular haklı bir gururu paylaştı. Güller ve Günahlar, pasta keserek başarılı geçen dönemi kutladı. Sette duygusal ve coşkulu anlar yaşandı.

Sezonun Yorgunluğunu Birlikte Attılar

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting basamaklarını hızla tırmanan dizinin setinde son sahnenin çekilmesiyle birlikte alkışlar koptu. Kamera arkası ve önündeki büyük aile yakalanan bu başarıyı taçlandırmak için bir araya geldi. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar sezon finali öncesinde sette duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu. Çekimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular ve teknik ekip bir araya gelerek, sezonun yorgunluğunu birlikte attı. Sezon boyunca yoğun tempoda çalışan oyuncular ve teknik ekip pasta keserek başarılı geçen dönemi kutladı.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Dev Kadro Fark Yarattı

#GüllerveGünahlar ekibi ilk sezonlarını pasta keserek kutladılar. Dizi cumartesi akşamı sezon finali yapıyor.pic.twitter.com/4ZPop7t2x1 — Beklenen Kral (@beklenenkral) June 11, 2026

Ekran uyumlarıyla sezona damga vuran ünlü başroller set çalışanlarına tek tek teşekkür ederek bu başarıda payı olan herkesi tebrik etti. Çekimin tamamlanmasıyla birlikte set ekibi hatıra fotoğrafı çektirirken duygu dolu anlar yaşandı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle sezonun öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Dizi, her bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu.

Büyük Hesaplaşma Bu Akşam Kanal D'de!

Haftalardır akıllarda soru işareti bırakan düğümlerin çözüleceği karakterlerin kaderinin çizileceği o büyük gün sonunda geldi. Seyircinin ekran başında nefesini tutarak izleyeceği bölüme saatler kaldı. Güller ve Günahlar'ın merakla beklenen sezon finali bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Heyecan dozu yüksek sahnelerle veda edecek olan dizi yeni sezona kadar izleyicisini derin bir merakta bırakacak.