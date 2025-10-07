Murat Yıldırım Kızı Miray’ın 3. Yaşını Kutladı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, kızı Miray’ın 3. yaş günü için özel bir kutlama yaptı. Eşi Iman Elbani ile birlikte düzenlediği doğum günü partisinde mutlulukları yüzlerinden okunan çift, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aile Mutluluğu Sosyal Medyada Paylaşıldı

2016 yılında dünyaevine giren Murat Yıldırım ile Faslı eşi Iman Elbani, 2022’de kızları Miray’ın doğumuyla büyük bir mutluluk yaşamıştı. Çiftin küçük kızları Miray artık 3 yaşında! Oyuncu, bu özel günü unutulmaz kılmak için sevimli bir doğum günü partisi düzenledi.

“Canım Kızım Doğum Günün Kutlu Olsun”

Kutlamadan karelerini Instagram hesabında paylaşan Murat Yıldırım, gönderisine “Canım kızım doğum günün kutlu olsun” notunu ekledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflar, takipçileri tarafından “Harika bir baba”, “Aile saadeti” ve “Miray çok büyümüş” gibi yorumlarla karşılandı.