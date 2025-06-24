Murat Övüç’ten Dilan Polat'a Sert Tepki: “Vicdansızlar!”

Murat Övüç, Nihal Candan’ın vefatının ardından Dilan Polat’a ve Cemile’ye sert çıktı. Vicdansızlar diyerek isyan etti.

Murat Övüç’ten Dilan Polat'a Sert Tepki: “Vicdansızlar!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2025 11:45

Murat Övüç, sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü fenomen, Nihal Candan’ın vefatının hemen ardından yaşananlara sessiz kalmadı. Özellikle Dilan Polat ve Cemile’ye sert sözlerle yüklendi. Övüç, Bahar Candan üzerinden etkileşim peşinde koşanlara tepki gösterdi ve “Vicdansızlar!” diyerek isyan etti.

Nihal Candan’ın Vefatı ve Sonrası Sosyal Medyada Tepki Topladı

Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya ve organ yetmezliğine yenik düştü. Genç kadın, 20 Haziran’da hayata veda etti. Ancak onun ölümünden hemen sonra yaşananlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bahar Candan, ablasının vefatının ertesi günü Dilan Polat’ın evinde görüntülendi. Helva kavurup video çeken ikili büyük tepki çekti.

Murat Övüç: “Bırakın Yas Tutsunlar!”

Duruma en sert tepkiyi Murat Övüç verdi. Övüç, “Daha kızın 7’si çıkmadı. İnsanlar evlerinde yas tutsunlar. Bahar şokta olabilir. Hal ve hareketlerinden belli. Sonra anlayacak ne olduğunu. Ama siz vicdansızsınız!” diyerek isyanını dile getirdi. Ayrıca Cemile’yi de hedef aldı ve “Prim yapıp video çekmeyin, yeter!” diyerek sosyal medyada gündem oldu.

 

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