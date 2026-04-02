Murat Övüç 102 gün sonra tahliye edildi: Son hali gündem oldu

Murat Övüç 102 gün sonra tahliye edildi! Cezaevi çıkışındaki son hali ve saçlarındaki değişim sosyal medyada gündem oldu.

Yayın Tarihi : 02-04-2026 12:11

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç, 102 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan fenomenin son görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tekirdağ’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen Murat Övüç, çıkışta cezaevi personeline teşekkür etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest kalan Övüç’ün ilk görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

102 gün sonra ilk görüntü

Tutuklu bulunduğu süreç boyunca kamuoyunun dikkatini çeken Murat Övüç, 102 günün ardından özgürlüğüne kavuştu. Cezaevi çıkışında görüntülenen fenomenin fiziksel değişimi dikkat çekti.

Özellikle uzun süre sonra ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı. Kullanıcılar, Övüç’ün son haline ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

Saçlarındaki değişim dikkat çekti

Tahliye sonrası paylaşılan görüntülerde Murat Övüç’ün saçlarının büyük ölçüde beyazladığı görüldü. Bu değişim, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Birçok kullanıcı, fenomeni ilk bakışta tanımakta zorlandığını ifade etti. Görüntüler kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, Övüç’ün değişimi gündemin üst sıralarında yer aldı.

Ailesiyle ilk paylaşımını yaptı

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk paylaşımını ailesiyle birlikte yapan Murat Övüç, duygularını sosyal medya üzerinden aktardı. “Bin şükür evlatlarıma kavuştum” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca çok sayıda destek mesajı da paylaşıldı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Öte yandan Murat Övüç hakkında başlatılan hukuki süreç sürüyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomenin başörtüsü takarak çektiği bir videonun yeniden gündeme gelmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda tutuklanan Övüç, mahkemenin adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Yargılama sürecinin ise devam ettiği bildirildi.

Benzer Haberler
Caner Cindoruk’tan Sektöre Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"
Demet Akalın’dan Sahte Reklam Uyarısı: Demet Akalın’dan Sahte Reklam Uyarısı: "Bu Nasıl Bir Geri Zekalılıktır?"
Ünlü Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Tarzı Sosyal Medyayı Salladı Ünlü Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Tarzı Sosyal Medyayı Salladı
Beril Pozam’dan Aşk Formülü: Beril Pozam’dan Aşk Formülü: "Saygı Yoksa Aşk da Yok!"
Ece Seçkin’in Sahne Kıyafeti Olay Oldu: 'Bez takmış gibi' Ece Seçkin’in Sahne Kıyafeti Olay Oldu: 'Bez takmış gibi'
Survivor 2026’da Şoke Eden Olay! Gelen Tehdit Mesajları Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkardı: “Sıkıyorsa Gelsinler” Survivor 2026’da Şoke Eden Olay! Gelen Tehdit Mesajları Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkardı: “Sıkıyorsa Gelsinler”
