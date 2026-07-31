Murat Göğebakan'ın Oğlu Bülent'ten Yürek Burkan Mesaj

Anadolu rock müziğinin usta ismi Murat Göğebakan vefatının on ikinci yıl dönümünde sevenleri tarafından saygıyla anılıyor. 31 Temmuz 2014'te yaşamını yitiren sanatçının oğlu Bülent Göğebakan sosyal medya hesabından babasına olan özlemini ifade eden duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü sanatçının fotoğrafını kişisel hesabında paylaşan genç adam gönderisine "İşte o an anladım; dünya artık eskisi gibi dönmeyecekti" notunu ekledi. Babasının yokluğunu derin bir hüzünle dile getiren Bülent Göğebakan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim topladı.

Amansız Hastalıkla Mücadele Yılları

Türk müziğinde "Sevgi Adamı" lakabıyla tanınan yetenekli müzisyen 2009'un Mayıs ayında grip şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi aldı. Yaklaşık iki yıl süren yoğun tedavi sürecinin ardından 2010'da sağlığına yeniden kavuşan usta sanatçı, 2013'te hastalığın nüksetmesiyle tekrar zorlu bir mücadeleye girişti. 24 Temmuz 2014'te durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Göğebakan, 31 Temmuz 2014'te 46 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Vefat nedeni lösemiye bağlı ani kalp durması olarak açıklanan sanatçı Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Rock Müziğinde İz Bırakan Kariyer

9 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya gelen Murat Göğebakan 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girerek müzik eğitimi almaya başladı. Mezuniyet sonrasında Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan sanatçı 1995'te hayallerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a taşındı. 1996'da piyasaya sürdüğü "Ben Sana Aşık Oldum" albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı. 2002'de çıkardığı "Ayyüzlüm" albümüyle MÜYAP satış rekoru kıran usta müzisyen "Kara Gözlüm", "Yaralı" ve "Aşkın Gözyaşları" gibi unutulmaz eserlerle Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Müzik Mirası Yaşamaya Devam Ediyor

Kariyeri boyunca Cem Karaca, Barış Manço ve Zülfü Livaneli gibi usta isimlerin eserlerini özgün üslubuyla yeniden yorumlayan sanatçı geniş dinleyici kitlelerinin sevgisini kazandı. Müzik dünyasında bıraktığı derin izler ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalardaki yerini koruyan Murat Göğebakan vefatının ardından geçen yıllara rağmen şarkılarıyla anılmayı sürdürüyor.