Murat Dalkılıç'tan Sezon Kapanışı: Vadi Açıkhava'da Dev Konser!

Türk pop müziğinin enerjik sahne performansları, dillerden düşmeyen hitleri ve romantik şarkılarıyla her daim adından söz ettiren sevilen ismi Murat Dalkılıç hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. Türk pop müziğine damga vuran unutulmaz hitleriyle milyonların kalbini fetheden ünlü popçu yılın son açık hava konserini 10 Ekim Cumartesi günü Vadi Açıkhava'da verecek.

Yılın Son Açık Hava Konserinde Özel Repertuvar

İstanbul'daki müzikseverlere uzun süre hafızalardan silinmeyecek eğlence ve müzik dolu bir gece yaşatmayı hedefleyen Murat Dalkılıç konsere özel hazırladığı repertuvarıyla dikkat çekiyor. Dünden bugüne en sevilen kendi hitlerinin yanı sıra sahnede söylemekten büyük keyif aldığı birbirinden özel şarkıları da seslendirecek olan başarılı sanatçı sezonun kapanışını muhteşem bir açık hava şöleniyle gerçekleştirecek.

Gecenin İlk Sürprizi Açıklandı

Vadi Açıkhava'da gerçekleşecek sezonun bu son dev konserinin en büyük sürprizi ise magazin kulislerinde heyecan yarattı. Murat Dalkılıç'ın yakın arkadaşı olan Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş konserde sahneye konuk olarak yer alacak. İkilinin birlikte seslendireceği şarkıların ve sahnede kuracakları müzikal uyumun geceye damga vuran anlara sahne olması bekleniyor.

Sezonun kapanış konserinde hem sevilen hitleri hem de dev sürpriziyle İstanbullu müzikseverlere müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Murat Dalkılıç'ın bu özel gecesi şimdiden magazin ve müzik gündeminin en çok konuşulan etkinlikleri arasında yerini aldı.