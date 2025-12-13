Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Olay İltifat: "Türkan Şoray’a Benziyor"

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu sevgilisi Özgü Kaya, Cihangir’deki bir mekanda eğlenirken objektiflere yansıdı. Çift, çıkışta basın mensuplarının sorularına yanıt verirken Dalkılıç’ın yaptığı benzetme gündem oldu.

Sevgilisinin Sesine Hayran Kaldı

Mekân çıkışında keyifli halleriyle görüntülenen ikiliden Özgü Kaya'nın mekân içinde sevgilisine şarkılar söylediği öğrenildi. Çift, patlayan flaşlar karşısında şaşkınlık yaşarken, Murat Dalkılıç’ın sevgilisinin kulağına gül takması dikkat çekti.

Dalkılıç, muhabirlerin sorularına yanıt verirken Özgü Kaya’yı Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’a benzettiğini söyledi:

Dalkılıç’ın Sözleri: "Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Sevgilim çok güzel şarkılar söyledi bana, sesini çok beğeniyorum" dedi.

Bu büyük iltifatlar karşısında Özgü Kaya’nın utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı. Dalkılıç'ın sevgilisini Yeşilçam efsanesine benzetmesi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.