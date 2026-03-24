Murat Dalkılıç'tan 13. Ameliyat Sonrası İlk Kare: "Sonunda Burnum Oldu!"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından burnunun son halini takipçileriyle paylaştı. Üst üste geçirdiği operasyonlarla magazin gündeminden düşmeyen sanatçı, yaşadığı süreci "kritik" olarak nitelendirdi. Toplamda 13 kez ameliyat masasına yatan Dalkılıç, iyileşme döneminin olumlu ilerlediğini müjdeledi. Yaklaşık iki yıl süren zorlu bekleyişin ardından nihayet sağlığına kavuştuğunu belirten başarılı isim, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kritik Süreç Geride Kaldı

Geçtiğimiz Mart ayında son operasyonunu geçiren Murat Dalkılıç, bandajlarını çıkardıktan sonra ilk kez bu kadar net konuştu. Sağlık durumu hakkında detaylı bilgi veren şarkıcı, konuşma yetisinin yavaş yavaş düzeldiğini ifade etti. Ses tellerini ve nefesini korumak için oldukça dikkatli bir yaşam sürdüğünü vurgulayan Dalkılıç, tam anlamıyla iyileştiğinde sahnelere geri döneceğini açıktı. İki yılın ardından fonksiyonel bir buruna sahip olmanın kendisi için büyük bir şükür sebebi olduğunu da sözlerine ekledi.

Estetik Eleştirilerine Sert Yanıt

Sosyal medyada burnunun görüntüsü hakkında yapılan olumsuz yorumlara da değinen Murat Dalkılıç, bu eleştirilere gülerek baktığını söyledi. Yüzündeki değişimin keyfi bir estetik operasyondan ziyade sağlık zorunluluğu olduğunu belirten sanatçı, kullanılan protezden tamamen kurtulduğunu duyurdu. "Yine olmamış" diyenlere laf yetiştirmek istemediğini ifade eden Dalkılıç, şu anki halinden son derece memnun olduğunu ve ayakta duran bir buruna sahip olmanın kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Özgü Kaya’dan Tam Destek

Zorlu tedavi süreci boyunca sevgilisi Özgü Kaya'nın yanından hiç ayrılmadığını belirten ünlü şarkıcı, ona olan teşekkürünü sosyal medya üzerinden dile getirdi. Birlikte çekildikleri romantik bir kareyi paylaşan Dalkılıç, sevgilisinin kendisine çok iyi baktığını not düştü. Magazin dünyasının yakından takip ettiği bu ilişkide, zor günlerin kenetlenerek atlatılması hayranları tarafından takdirle karşılandı. Murat Dalkılıç, hem özel hayatındaki huzuru hem de sağlığındaki düzelmeyle yeni projeleri için enerji topluyor.