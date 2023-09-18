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Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...

Murat Dalkılıç Çanakkale’de verdiği konserde büyük bir sürprizle karşılaştı. Bir anda sahneye çıkan bir hayranı sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2023 12:33

Türk Pop müziğinin star ismi Murat Dalkılıç Çanakkale’de verdiği konserde sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan ve 70.000 kişiyi coşturan Murat Dalkılıç yine muhteşem bir geceye imza attı.

MURAT DALKILIÇ’IN SAHNESİNDE EVLENME TEKLİFİ!

Murat Dalkılıç’ın Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali’nde, konserine gelen genç kızlardan biri 70.000 kişilik kalabalığın arasından sıyrılarak erkek arkadaşıyla el ele Dalkılıç’ın sahnesine çıkıp, erkek arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Erkeklerden evlenme teklifi alma geleneğini bozup, erkek arkadaşına evlenme teklif ederek tabuları yıkan kızı Murat Dalkılıç tebrik etti.

 

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