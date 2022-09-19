Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı oyuncu Sitare Akbaş ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ardından Dalkılıç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 39 yaşındaki şarkıcının, oyuncu adayı Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

Dalkılıç ile Boz, dün akşam Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Murat Dalkılıç ile Çağla Boz, çıkışta basın mensuplarına yan yana görüntü vermemek için çok çaba sarf etti.

İkili, adeta köşe kapmaca oynadı. Dalkılıç, Boz'u mekandan kendi otomobiliyle gönderdi. Ünlü oyuncu daha sonra da oradan mekanın arka kapısından taksi ile ayrıldı.



YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

Çağla Boz, gazeteciler kendisini çekerken suratını gizledi. O anlar, objektiflere böyle yansıdı. (Kaynak: haberturk.com)