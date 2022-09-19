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Gecce Magazin Haberleri

Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız bir şekilde ayrılan Murat Dalkılıç'ın, gönlünü Çağla Boz'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. Dün akşam Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Dalkılıç ile Boz, çıkışta yan yana görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı.

Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2022 12:24

Şarkıcı Murat Dalkılıç, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı oyuncu Sitare Akbaş ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ardından Dalkılıç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 39 yaşındaki şarkıcının, oyuncu adayı Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

 

Dalkılıç ile Boz, dün akşam Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Murat Dalkılıç ile Çağla Boz, çıkışta basın mensuplarına yan yana görüntü vermemek için çok çaba sarf etti. 

İkili, adeta köşe kapmaca oynadı. Dalkılıç, Boz'u mekandan kendi otomobiliyle gönderdi. Ünlü oyuncu daha sonra da oradan mekanın arka kapısından taksi ile ayrıldı.
 

YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

Çağla Boz, gazeteciler kendisini çekerken suratını gizledi. O anlar, objektiflere böyle yansıdı. (Kaynak: haberturk.com)

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