Murat Dalkılıç Sürprizi: Ünlü Popçu Kanlı Nigar Müzikalinin Kadrosunda!

Hülya Avşar'ın başrolünde yer aldığı Kanlı Nigar müzikalinin kadrosuna Murat Dalkılıç katıldı. Ünlü popçu Altan Erkekli'nin oğlu Narçın'ı canlandıracak.

Murat Dalkılıç Sürprizi: Ünlü Popçu Kanlı Nigar Müzikalinin Kadrosunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 15:00

Yeni sezonun en iddialı tiyatro prodüksiyonları arasında gösterilen ve hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürülen Kanlı Nigar müzikali kadrosuna kattığı ünlü isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk tiyatrosunun usta ismi Altan Erkekli'nin ardından kadroya katılan son sürpriz isim başarılı popçu Murat Dalkılıç oldu.

Narçın Rolüyle Sahneye Çıkacak

ODD Entertainment – Onurcan Taş yapımcılığında sahneye taşınacak olan görkemli müzikalde başrolü Türk sinema ve müziğinin dev ismi Hülya Avşar üstleniyor. Merakla beklenen yapımda Murat Dalkılıç ise Narçın karakterine hayat verecek.

Ünlü şarkıcı oyunda usta oyuncu Altan Erkekli'nin canlandıracağı Agah Efendi'nin oğlu rolüyle tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Murat Dalkılıç canlı orkestra eşliğinde sahnelenecek bu dev projede hem oyunculuk yeteneğini hem de güçlü sahne performansını izleyicilerle buluşturacak.

Benzer Haberler
Deniz Akkaya Hakkında Şok Karar! Yakalama Emri Çıktı Deniz Akkaya Hakkında Şok Karar! Yakalama Emri Çıktı
Sydney Sweeney Aşkı Uğruna Dinini mi Değiştiriyor? Sydney Sweeney Aşkı Uğruna Dinini mi Değiştiriyor?
Nazan Öncel'den Olay Yaratan Temizlik! Nazan Öncel'den Olay Yaratan Temizlik! "Seni de Sildim"
Göksel Arsoy'un Cenazesinde Gerilim! Serdar Gökhan Patladı Göksel Arsoy'un Cenazesinde Gerilim! Serdar Gökhan Patladı
Merve Özbey'den Korkutan Kaza Sonrası İlk Açıklama! Merve Özbey'den Korkutan Kaza Sonrası İlk Açıklama!
14. Kattan Düştü! Atilla Taş'ın Kızından Acı Haber 14. Kattan Düştü! Atilla Taş'ın Kızından Acı Haber
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!

Sevenleri Endişelendiren Haber! Sezen Aksu Hastanede İddiası
  • 07-10-2026 23:14

Sevenleri Endişelendiren Haber! Sezen Aksu Hastanede İddiası

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!
  • 06-10-2026 23:10

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!