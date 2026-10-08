Murat Dalkılıç Sürprizi: Ünlü Popçu Kanlı Nigar Müzikalinin Kadrosunda!

Yeni sezonun en iddialı tiyatro prodüksiyonları arasında gösterilen ve hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürülen Kanlı Nigar müzikali kadrosuna kattığı ünlü isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk tiyatrosunun usta ismi Altan Erkekli'nin ardından kadroya katılan son sürpriz isim başarılı popçu Murat Dalkılıç oldu.

Narçın Rolüyle Sahneye Çıkacak

ODD Entertainment – Onurcan Taş yapımcılığında sahneye taşınacak olan görkemli müzikalde başrolü Türk sinema ve müziğinin dev ismi Hülya Avşar üstleniyor. Merakla beklenen yapımda Murat Dalkılıç ise Narçın karakterine hayat verecek.

Ünlü şarkıcı oyunda usta oyuncu Altan Erkekli'nin canlandıracağı Agah Efendi'nin oğlu rolüyle tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Murat Dalkılıç canlı orkestra eşliğinde sahnelenecek bu dev projede hem oyunculuk yeteneğini hem de güçlü sahne performansını izleyicilerle buluşturacak.