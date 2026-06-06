Murat Dalkılıç İsyan Etti: "Ruhunuzu Tahrip Ettiğinizi Bilmiyorsunuz"

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç bu kez müzik dünyasında hızla yayılan yapay zekâ teknolojisine karşı savaş açtı. Sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu bir paylaşım yapan ünlü sanatçı gittiği bir işletmede yapay zekâ tarafından oluşturulmuş müzik listelerine maruz kaldığını söyledi. Listedeki şarkıların şarkıların kendisini masadan kaldıracak noktaya getirdiğini belirtti.

Yaşadığı deneyimin ardından patlama noktasına gelen Dalkılıç meselenin kişisel bir rahatsızlıktan çok daha öte olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, dün bir işletmede yapay zekâ playlistleri yüzünden yemek yiyemedim. Mesele sadece bana dokunması değil; frekansları gerçekten berbat. Adeta bir işkence gibiydi. Bu durum sadece beni değil, zamanla herkesi olumsuz etkileyecek. Lütfen ne yaptığınızı iyice düşünüp öyle hareket edin."

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Daha önce de "Yapay zekâyı sildim" diyerek dikkatleri üzerine çeken usta sanatçının son çıkışı sosyal medyada yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı Dalkılıç'a hak verdiğini belirtirken bir kısmı sanatçının tavrını anlamsız bulduğunu belirtti. Bir kullanıcı Dalkılıç'ın yapay zekâ karşıtlığını ilk çıktığında televizyona "şeytan icadı" diyen zihniyete benzettiğini söyledi.

"İşkenceye Maruz Kaldığınızı Bilin"

Yapay zekânın müzik üretirken ciddi teknik yetersizlikler barındırdığını ve bunun insan biyolojisine tamamen aykırı olduğunu savunan Murat Dalkılıç işin mutfak kısmına dair de sert eleştiriler getirdi. Yapay zekâ tarafından üretilen seslerin metalik ve robotik tonlardan oluştuğunu ifade etti ve bu teknolojinin temel müzik mühendisliği bilgisinden yoksun olduğunu belirtti. Dinleyicilerin maruz kaldıkları zarara da değinen ünlü isim "Tutarsız frekanslar ve fazlarla dolu bir işkenceye maruz kaldığınızı bilin. Bunun ruhunuzu tahrip etmeyeceğini düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz" sözleriyle hem işletmeleri hem de müzikseverleri sert bir dille uyardı.