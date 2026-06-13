Murat Dalkılıç ile Aşk Yaşayan Özgü Kaya Fit Haliyle Büyüledi!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mutlu bir birliktelik yaşayan oyuncu Özgü Kaya tatil için Fransa'yı seçti. Kaya’nın sosyal medyadaki son kareleri olay oldu.

Murat Dalkılıç ile Aşk Yaşayan Özgü Kaya Fit Haliyle Büyüledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 20:57

Ekranların sevilen yüzlerinden Özgü Kaya hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında. Bir süredir şarkıcı Murat Dalkılıç ile gözlerden uzak ama mutlu bir aşk yaşayan Kaya yoğun geçen set döneminin ardından rotayı yurt dışına çevirmeye karar verdi. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan 30 yaşındaki oyuncu tatil tercihini Fransa’dan yana kullandı.

Nice Sokaklarında Objektif Karşısına Geçti

Kişisel Instagram hesabından takipçileriyle sürekli iletişim halinde olan Özgü Kaya tatil günlerinden kesitleri paylaşmayı ihmal etmedi. Fransa’nın gözde şehri Nice’e giden güzel oyuncu şehirde çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Yayınladığı karelerde oldukça formda ve fit göründüğü dikkatlerden kaçmayan Kaya şıklığıyla da takipçilerinden tam not aldı. Yaz mevsiminin enerjisini Fransa sokaklarına taşıyan oyuncunun bu kareleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Mutluluk Pozları Gelmeye Devam Ediyor

Özel hayatındaki istikrarı ve Murat Dalkılıç ile olan uyumuyla sık sık haber bültenlerinde kendisine yer bulan Özgü Kaya tatilini de keyifli bir şekilde sürdürüyor. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken oyuncunun formda kalma sırları da merak konusu oldu. Yorumlarda "Nice'in güzelliği sende kalmış", "Tatil sana çok yakışmış" gibi mesajlar öne çıktı. Sosyal medyayı kişisel günlüğüne dönüştüren oyuncunun Fransa seyahatinin ardından İstanbul'a dönüp yeni projeleri için hazırlıklara başlayacağı öğrenildi.

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