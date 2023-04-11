Murat Dalkılıç: Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor

Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ün kazanan YouTuber Danla Bilic kanalında çektiği yeni formatlı videoları ile çok konuşuluyor. Bilic, ünlü isimleri ağırlıyor ve birlikte yemek yaparken magazin gündemini değerlendiriyorlar.



Danla Bilic'in bu haftaki konuğu şarkıcı Murat Dalkılıç oldu. Ünlü fenomen Dalkılıç'a "Neden aldatıyorsunuz bizi?" diye soru sordu.

"ALDATMAYI YALAN SÖYLEMEK OLARAK DÜŞÜNÜYORUM"

Murat Dalkılıç, bu soru üzerine şöyle yanıt verdi:

"Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bir şey yok. Baya söylüyor yani."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada çok eleştirildi. Dalkılıç'a ''Merve Boluğur boşuna delirmemiş', 'Murat Dalkılıç ve türevlerinden koşarak uzaklaşın', 'Aldatmak övünülecek, normalleştirilecek bir şey değil', 'Aldatmayı da artık modernlik olarak göstermeyin ya' gibi yorumlar yapıldı.