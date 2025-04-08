Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?

Murat Ceylan, Instagram’da yaptığı paylaşım ile aşkını ilan etti. Sevgilisi Gizem Güneş çıktı! Romantik kare magazin gündemine oturdu.

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2025 10:17

Murat Ceylan ve Gizem Güneş Aşkı Ortaya Çıktı! Sürpriz Kare Gündeme Damga Vurdu

Survivor yarışmasıyla tanınan ve son yıllarda programın vazgeçilmez sunucusu haline gelen Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşkını ilan etti. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bu paylaşımda Ceylan’ın sevgilisinin, genç yaşına rağmen başarılı projelere imza atan oyuncu Gizem Güneş olduğu öğrenildi.

Romantik Kare Sosyal Medyayı Salladı

Dominik’ten yaptığı eğlenceli ve enerjik paylaşımlarla dikkat çeken Ceylan, bu kez romantik bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı. 2 milyon takipçili Instagram hesabında sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Ceylan, ilişkisini resmen duyurdu. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı ve magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Aşkın Adresi: Dominik

Survivor çekimleri için uzun süredir Dominik’te bulunan Ceylan, aşk hayatını bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak Gizem Güneş ile paylaştığı kareyle birlikte bu gizlilik sona erdi. Ceylan’ın pozitif enerjisi ve sempatik tavırları, Güneş’in zarif duruşuyla birleşince sosyal medyada “yeni favori çift” yorumları yapılmaya başlandı.

Gizem Güneş Kimdir?

Genç oyuncu Gizem Güneş, özellikle son yıllarda yer aldığı dizi projeleriyle adını duyurdu. Oyunculuğuyla dikkat çeken Güneş, hem güzelliği hem de performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Murat Ceylan ile olan ilişkisi, onun adını bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.

İkilinin birlikte ilk karelerini paylaşmaları, hayranlarını sevindirdi. Takipçiler, çifte mutluluklar dileyen yorumlar yaparken, Murat Ceylan ve Gizem Güneş’in aşkı magazin dünyasında çok konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Set Aşkı Kısa Sürdü: Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Ayrıldı Set Aşkı Kısa Sürdü: Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Ayrıldı
Kerem Bürsin Saç Ektirdi! Yeni Hali Görenleri Şaşırttı Kerem Bürsin Saç Ektirdi! Yeni Hali Görenleri Şaşırttı
Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda: Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda: "Sensiz Eksik Kaldım"
Koray Avcı'dan Volkan Konak'a Veda Mesajı: Koray Avcı'dan Volkan Konak'a Veda Mesajı: "İçimdeki Boşluk Yeniden Açıldı"
Müjde Uzman, “Kral Kaybederse” Dizisinde Halit Ergenç’le Partner Oldu Müjde Uzman, “Kral Kaybederse” Dizisinde Halit Ergenç’le Partner Oldu
"Modern Doğu Masalları" Dizisi Başlıyor: Caner Cindoruk ve Vildan Atasever Partner Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı
  • 05-04-2025 17:07

Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!
  • 03-04-2025 11:34

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!
  • 07-04-2025 13:22

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi
  • 03-04-2025 10:26

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?
  • 08-04-2025 10:17

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?