Murat Boz’un Zorlu İtirafı: "Güllük Gülistanlık Göründüğüne Bakmayın"

Ünlü şarkıcı Murat Boz, katıldığı bir etkinlikte hem yeni projelerinden hem de şöhretin perde arkasındaki zorluklardan bahsetti. Samimi açıklamalarda bulunan Boz, dışarıdan pırıltılı görünen hayatının aslında büyük bir stres yönetimi gerektirdiğini vurguladı.

"Psikolojisi Zor Bir İş Yapıyoruz"

Melek Mosso ile düet yaptığı yeni şarkısı 'Kolay Değil' hakkında konuşan Murat Boz, mesleki hayatına dair ilginç bir itirafta bulundu. Başarılı sanatçı, sanat dünyasında var olmanın sadece alkışlardan ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum. Ne kadar güllük gülistanlık gözükse de yönetmesi ve psikolojisi zor bir iş yapıyoruz. Tabii ki işimizi severek yapıyoruz ve bundan para kazanıyoruz ama stresli bir mesleğimiz var."

Boz, şarkı seçim sürecine de değinerek, parçayı hazırlarken aklına ilk gelen ismin Melek Mosso olduğunu ve teklifini kabul ettiği için meslektaşına teşekkür ettiğini dile getirdi.

Genetik Miras ve Kalp Sağlığı Uyarısı

46 yaşındaki şarkıcı, formunu nasıl koruduğuna ve sağlık rutinlerine dair detaylar paylaştı. Ailesindeki genetik hastalıklara dikkat çeken Boz, beslenme ve spor disiplini konusunda oldukça katı olduğunu ifade etti: