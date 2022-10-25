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Gecce Magazin Haberleri

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş!

Bir dönem Aslı Enver ile yaşadığı uzun soluklu aşkla magazin gündeminden inmeyen ünlü şarkıcı Murat Boz'un eski eşi de ünlüymüş!

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2022 10:02

Türkiye'nin en çok dinlenen pop şarkıcılarından biri olan Murat Boz, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Bir dönem Aslı Enver ile yaşadığı aşkla manşetlerden inmeyen yakışıklı yıldızın eski eşi de tanıdık çıktı.
 

Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı merak konusu olan Murat Boz'un eski eşini görenler şaştı kaldı. Murat Boz'un 2008 yılında ünlü model Eliz Sakuçoğlu ile evlendiği konuşulmuştu. Ünlü çift, 2012 yılında boşanma kararı aldı.
 

Antakya doğumlu Eliz Sakuçoğlu, uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Bir süre mağazacılık yapan Sakuçoğlu, sonrasında moda tasarımcılığına soyundu.  Anne ve babası ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Eliz Sakuçoğlu, modellik yapmaya başladı.

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