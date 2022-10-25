Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş!

Türkiye'nin en çok dinlenen pop şarkıcılarından biri olan Murat Boz, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Bir dönem Aslı Enver ile yaşadığı aşkla manşetlerden inmeyen yakışıklı yıldızın eski eşi de tanıdık çıktı.



Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı merak konusu olan Murat Boz'un eski eşini görenler şaştı kaldı. Murat Boz'un 2008 yılında ünlü model Eliz Sakuçoğlu ile evlendiği konuşulmuştu. Ünlü çift, 2012 yılında boşanma kararı aldı.



Antakya doğumlu Eliz Sakuçoğlu, uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Bir süre mağazacılık yapan Sakuçoğlu, sonrasında moda tasarımcılığına soyundu. Anne ve babası ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Eliz Sakuçoğlu, modellik yapmaya başladı.