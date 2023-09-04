Murat Boz yeni işini ilk kez açıkladı

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu anlattı. Murat Boz, soy ismini verdiği "Boz Production" adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor. Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.

BOZ TERS KÖŞE BİR ŞARKI İLE GELİYOR

Murat Boz, bir çok ünlü sanatçının almak için yarıştığı, sözleri Günay Çoban'a, bestesi ise Serkan Özdoğan'a ait olan ters köşe, akustik - alaturka bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığı müjdesini verdi. Ünlü sanatçı şöyle konuştu: "Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor. Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım." dedi. Şarkılarını birer birer hayranlarının beğenisine sunan Murat Boz, doğum günü olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağını açıkladı.



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