Advert

Murat Boz yeni işini ilk kez açıkladı

Murat Boz, geçtiğimiz gün İzmir Menemen Belediyesi'nin düzenlediği festivalde sevenleriyle buluştu. Binlerce hayranının yoğun ilgi gösterdiği konserde Murat Boz, sahne kostümü ve repertuarıyla hem göze hem de kulağa hitap etti. Uzun süredir yoğun iş temposu nedeniyle basına demeç vermeyen yakışıklı popçu sessizliğini İzmir'de bozdu.

Murat Boz yeni işini ilk kez açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2023 18:02
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu anlattı. Murat Boz, soy ismini verdiği "Boz Production" adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor. Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.
 
BOZ TERS KÖŞE BİR ŞARKI İLE GELİYOR
 
Murat Boz, bir çok ünlü sanatçının almak için yarıştığı, sözleri Günay Çoban'a, bestesi ise Serkan Özdoğan'a ait olan ters köşe, akustik - alaturka bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığı müjdesini verdi. Ünlü sanatçı şöyle konuştu: "Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor. Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım." dedi. Şarkılarını birer birer hayranlarının beğenisine sunan Murat Boz, doğum günü olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağını açıkladı.

OYUNCULUĞU İLE DÜNYA ÇAPINDA HAYRAN KİTLESİ YAKALADI
 
Netflix'te yayınlanan, başrollerinde Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı  "Zeytin Ağacı" dizisi, 10 Milyonu aşkın izlenme saatine ulaşan ilk Türk yapımı oldu. Bu önemli başarıyla dünya çapında hayran kitlesine ulaşan Murat Boz, Amerika'da dizideki ismi "Toprak" olarak çok tanındığını söyledi. Ünlü sanatçı, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım. Amerika'ya gittim, Murat Boz olarak değil ama beni "Toprak" olarak tanıyorlar. Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor." şeklinde konuştu. "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını söyleyen Boz, hem konser maratonunu hem de Ayvalık'taki dizi çekimlerini yoğun bir tempoda sürdürdüğünü belirtti.
Benzer Haberler
Serdar Ortaç'tan Chloe Lougnan yanıtı: Allah korusun! Serdar Ortaç'tan Chloe Lougnan yanıtı: Allah korusun!
Serenay Sarıkaya hayranlarını korkuttu! ''Kaşımdaki yara...'' Serenay Sarıkaya hayranlarını korkuttu! ''Kaşımdaki yara...''
Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! İlk kez paylaştı Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi de çok ünlü çıktı! İlk kez paylaştı
Demet Özdemir iddialı pozlarıyla beğeni topladı! Shopsuz halini görenler inanamadı Demet Özdemir iddialı pozlarıyla beğeni topladı! Shopsuz halini görenler inanamadı
"Lüks" budur! Tuba Büyüküstün Paris'teki evinden paylaşım yapınca...
Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor

Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var
  • 03-09-2023 12:30

Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var