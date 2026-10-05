Murat Boz Konseriyle Gaziantep'te Yer Yerinden Oynadı

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden, yakışıklılığı, enerjik sahne performansları ve dillerden düşmeyen hitleriyle milyonların kalbinde taht kuran Murat Boz magazin dünyasında bu kez coşkulu bir festival buluşmasıyla adından söz ettirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü popçu Gaziantepli müzikseverlere unutulmaz bir festival akşamı yaşattı.

Gaziantep'te Murat Boz Rüzgarı Esti

Geniş repertuvarı ve sahnedeki dinamik duruşuyla her konserinde büyük yankı uyandıran Murat Boz GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin en çok beklenen etkinliklerinden birine imza attı. Konser alanını tıka basa dolduran binlerce müziksever sevilen sanatçının seslendirdiği şarkılara tek bir ağızdan eşlik ederek muazzam bir koro oluşturdu.

Dünden bugüne en sevilen hitlerini ardı ardına sıralayan başarılı sanatçı repertuvarında hem hareketli ve coşkulu parçalara hem de kalplere dokunan duygusal eserlere yer verdi. Konserde seslendirdiği Üzüleceksin, Özledim ve Adını Bilen Yazsın gibi unutulmaz eserleriyle dinleyicilerden tam not alan Murat Boz sahne hâkimiyeti ve coşkulu performansıyla festival gecesine adeta damga vurdu.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali 11 Ekim'e Kadar Devam Ediyor

Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü sanatla ve eğlenceyle buluşturan GastroAntep Kültür Yolu Festivali konserlerden sergilere geleneksel sanat atölyelerinden tiyatro ve sahne sanatlarına çocuk etkinliklerinden dev gastronomi programlarına uzanan dopdolu etkinlik takvimiyle 11 Ekim'e kadar şehrin farklı noktalarında hız kesmeden devam edecek. Murat Boz'un muhteşem konseriyle coşkunun doruğa çıktığı festival gastronomi başkenti Gaziantep'te sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.