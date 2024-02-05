Murat Boz: Hadise'yi anlatmama kelimeler yetmez!

Murat Boz, geçen akşam Etiler'deki bir restoran çıkışında arkadaşı İbrahim Büyükak ile görüntülendi. Hızlı bir şekilde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Boz, özellikle Hadise ile birlikte Amerika'da verdikleri konserle ilgili konuştu ve meslektaşına övgülerde bulundu.

Murat Boz: Hadise'yi anlatmama kelimeler yetmez!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 09:43

Ünlü şarkıcı Murat Boz, önceki gün yakın arkadaşı oyuncu İbrahim Büyükak ile birlikte Etiler'deki bir restoranda buluştu. İkili, yaklaşık iki saat boyunca keyifli bir şekilde vakit geçirdikleri mekandan çıkarken, gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladılar.

Boz, buluşmanın detaylarına dair şunları paylaştı: "İbrahim ile bir araya geldik, güzel bir akşam geçirdik. Şimdi evlerimize geçiyoruz. Ayrıca İbrahim'le yakın zamanda bir film projesine başlayabiliriz. Belki komedi ağırlıklı olur, çünkü bu ikiliden dram beklemek zor."

Ayrıca, mart ayında kendi solo albümünü piyasaya süreceğini belirten Boz, bu albümde düet olmayacağını, ancak İbrahim Büyükak ile bir düet yapma olasılığını da dile getirdi.

"Hadise'yi anlatmak için kelimeler yetmez"

Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak üzere Manhattan New York City Center'da Hadise ile birlikte gerçekleştirdikleri konserden de bahsetti. "Amerika'da verdiğim ilk konserdi ve inanılmaz bir karşılama aldık. Hadise ile sahnede olmak harikaydı, onu anlatmak için kelimeler yetmez. Gerçekten evimizde gibiydik, çok eğlendik" diyerek meslektaşını övdü.

Estetik konusundaki sorulara ise Boz, "Herkes kendi mutluluğunu bulmalı, estetik yaptırmak istiyorsa neden olmasın?" şeklinde yanıtlarken, İbrahim Büyükak espriyle karışık "Benim öyle bir param yok, estetik yapmaya kalksam zaten yetmez" diyerek gülümsemeye neden oldu

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