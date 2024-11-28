Müjde Uzman'ı sinirlendiren paylaşım: "Biraz utanmanız olsun"

Müjde Uzman rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu' yaşadığını söyleyerek ayrılmıştı. Bu ayrılıktan bir süre sonra da 'Aşk, Evlilik, Boşanma' isimli diziyle yeniden ekranlara döndü. Fakat bu dizinin de ömrü 4 bölüm sürdü. Düşük reytingler nedeniyle kanal 'Aşk, Evlilik, Boşanma'nın final yapmasını uygun gördü.





MÜJDE UZMAN, KIZILCIK ŞERBETİ'NE GERİ Mİ DÖNÜYOR?



Sosyal medyada bir hesap dizisi biten Müjde Uzman'ın yeniden Kızılcık Şerbeti'ne döneceğini iddia etti: "Müjde Uzman'ın dizisinin final olması üzerine Kızılcık Şerbeti'nde Alev'i diriltme kararı almışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Alev'imiz geri dönüyor."



Bu paylaşıma ünlü oyuncu "Sen hayırdır?" şeklinde bir yanıt verdi. Müjde Uzman'ın bu yanıtı sonrası aynı hesaptan bu kez "Bu bilgiyi içimde saklayamadım kusura bakmayın lütfen." şeklinde yeni bir paylaşım geldi. Bunun üzerine Müjde Uzman sinirlerine hakim olamayarak çok sert bir mesaj yayınladı:



"Hangi bilgiyi ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum. Dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz. Bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz? Başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir, nasıl bir rahatlık bu? Biraz çekinceniz, utanmanız olsun! Yatıp kalkıp bu konularla mı uğraşacağım ben, yeter gerçekten çok sıkıldım. Benim hayatımla ilgili -ki asla gram bilginiz olamaz- atıp tutmayın bu da son ikazımdır."



