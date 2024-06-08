Müjde Uzman'dan Kızılcık Şerbeti'ne duygusal veda

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ekibe veda etti.

Müjde Uzman'dan Kızılcık Şerbeti'ne duygusal veda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2024 11:44

Son dönemin en heyecan verici sezon finallerinden biri olan "Kızılcık Şerbeti" dizisi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Sezon finaliyle büyük yankı uyandıran dizi, aynı zamanda kadrosunda önemli ayrılıklara da sahne oldu. Serkan Tınmaz, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen'in ardından, dizinin sevilen oyuncusu Müjde Uzman da ekibe veda etti.

Müjde Uzman, dizide canlandırdığı Alev karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Veda haberini duyuran oyuncu, bir takipçisinin kendisini ağlatan videosunun altına duygusal bir mesaj bıraktı. Uzman, mesajında şunları söyledi:

“Alev… Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde…”

Müjde Uzman'ın bu duygu dolu vedası, dizinin hayranlarını derinden etkiledi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Kızılcık Şerbeti" yeni sezonda yenilenen oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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