Müjde Uzman, “Kral Kaybederse” Dizisinde Halit Ergenç’le Partner Oldu

Bu sezonun merakla beklenen yapımlarından "Kral Kaybederse" dizisinin kadrosuna çok önemli bir oyuncu katıldı. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı başarılı ekibe, Müjde Uzman dahil oldu.

"Kral Kaybederse" Ekibine Yeni Katılım

OGM Pictures imzalı "Kral Kaybederse" dizisi, yeni sezonda da devam edecek projeler arasında en çok beklenenlerden biri. Yağmur ve Durul Taylan ile Cem Toluay'ın yönettiği dizinin ekibine son olarak Müjde Uzman katıldı.

Başarılı oyuncu, dizide Cansu karakterine hayat verecek. Cansu'nun, Kenan (Halit Ergenç) ile olan ilişkisi önemli bir hikaye noktasına sahip olacak. Ertan Kurtulan, Eylem Akın, ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in yazdığı dizide, Müjde Uzman'ın rolü büyük merak uyandırdı.

Müjde Uzman, "Kızılcık Şerbeti"nden Ayrılmıştı

Müjde Uzman, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Alev rolüne hayat verdikten sonra, projeden ayrılmış ve yeni projeleri için yapımcılarla görüşmelere başlamıştı. Uzman, şimdi "Kral Kaybederse" ile ekranlara dönecek.

Halit Ergenç ve Müjde Uzman, "Muhteşem Yüzyıl"da Birlikte Oynamıştı

Müjde Uzman ve Halit Ergenç, geçmişte "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti. Uzman, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına, Halit Ergenç için “Kişiliğine, duruşuna, sanatına, inceliğine, beyefendiliğine çok hayran olduğum ve çok saygı duyduğum sevgili Halit Ergenç ile dün akşamdan güzel bir hatıra…” mesajını yazmıştı. Bu, ikilinin profesyonel ve samimi ilişkisini gösteren anlamlı bir paylaşım oldu.