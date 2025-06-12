Müjde Uzman Bodrum'da Tatilde: Denizin Yüzüne Bile Bakmadı!

Müjde Uzman, Bodrum tatilinde sıcağa rağmen denize girmedi; tüm günü arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi.

Müjde Uzman Bodrum'da Tatilde: Denizin Yüzüne Bile Bakmadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2025 10:39

Müjde Uzman, yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak’ta açtı. Sıcak havaya rağmen denize girmemesiyle dikkat çeken oyuncu, tüm gününü arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi.

Tatilciler Bodrum’a Akın Etti

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Bu isimlerden biri de başarılı oyuncu Müjde Uzman oldu. Güneşin ve denizin tadını çıkarmak için Bodrum’a giden Uzman, alışılmışın aksine denize girmemeyi tercih etti.

Güneş Banyosu ve Bol Sohbet

Güzel oyuncu, Yalıkavak'taki lüks bir otelin iskelesinde görüntülendi. Gün boyunca güneşlenen Uzman, zamanını arkadaşlarıyla uzun sohbetler ederek geçirdi. İskelede denize kadar ilerleyen oyuncu, sıcak havaya rağmen suya girmedi.

Sade ve doğal haliyle dikkat çeken Müjde Uzman’ın keyifli halleri, objektiflere böyle yansıdı.

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