Meghan Markle'ın Yıllardır Görüşmediği Babası Hakkında Şok Gelişme

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gündeminden düşmeyen isimlerinden Meghan Markle babası Thomas Markle hakkındaki ciddi suçlamalarla gündeme geldi. 82 yaşındaki Thomas Markle ABD'de çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri bulundurmakla suçlanarak gözaltına alındı. Yıllardır kızıyla görüşmediği bilinen Markle'ın deposunda yapılan aramada 78 şüpheli materyalin ele geçirildiği bildirildi. Mahkeme sürecinde ise yaşlı adam hakkında dikkat çeken kararlar alındı.

Deposunda 78 Şüpheli Materyal Bulundu

ABD'de 6 Kasım'da gözaltına alınan Thomas Markle'ın Florida'da kaldığı yaşlı bakım merkezinden federal ajanlar tarafından alındığı aktarıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Los Angeles yakınlarında yaklaşık 20 yıldır kiraladığı depoda arama yapıldı. İncelemelerde çocukların cinsel istismarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 78 materyale el konuldu.

Markle hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil. Soruşturma devam ederken ele geçirilen materyaller de incelemeye alındı.

Mahkemeden Elektronik Gözetim Kararı

Gözaltına alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan 82 yaşındaki Thomas Markle hakkında elektronik gözetim kararı verildi. Kelepçeli ve tekerlekli sandalyede ambulansla mahkemeye götürüldüğü belirtilen Markle'ın elektronik gözetim şartıyla yaşlı bakım merkezine dönmesine izin verildi.

Mahkeme ayrıca Markle'ın yargılama sürecini anlayabilecek durumda olup olmadığının belirlenmesi için psikiyatrik değerlendirme yapılmasını istedi.

Soruşturmanın Geçmişi 2019'a Uzandı

Thomas Markle hakkındaki iddiaların geçmişinin 2019 yılına kadar gittiği belirtiliyor. Meghan Markle'ın üvey kardeşinin babasının Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu bildirmesinin ardından soruşturmanın gündeme geldiği aktarıldı. Markle ise daha önce suçlamaları reddetmişti.

Meghan Markle'ın Eski Sözleri Yeniden Gündemde

Babasıyla uzun süredir görüşmeyen Meghan Markle daha önce çocuklarını korumak için araya mesafe koyduğunu açıklamıştı. Babası hakkındaki iddiaları da “endişe verici ve rahatsız edici” olarak nitelendirmişti. Yaşanan son gelişmeler baba-kız arasındaki yıllardır süren kopukluğu yeniden gündeme taşıdı.