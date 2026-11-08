Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Hastanede Fenalaştı! Ameliyat İptal

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, ameliyatına iki gün kala hastanede fenalaştı. Nabzı 220'ye çıkan Dadgar'ın operasyonu ertelendi. Peki ne yaşadı?

Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Hastanede Fenalaştı! Ameliyat İptal
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 19:26

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar diz ameliyatına sayılı günler kala hastanede yaşadığı rahatsızlıkla korkuttu. Nabzının 220’ye kadar çıktığını, nefes almakta ve konuşmakta zorlandığını anlatan Dadgar doktorların müdahalesiyle durumunun kontrol altına alındığını söyledi. Yaşadığı olayın ardından planlanan ameliyatı da ertelendi.

“Hayatımın En Korkunç 9 Saatini Yaşadım”

Son dönemde sağlık sorunlarıyla uğraşan Samar Dadgar yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dizinden ameliyat olmaya hazırlanan ünlü isim, operasyonuna yalnızca iki gün kala hastanede beklenmedik bir rahatsızlık geçirdi.

Yaşadıklarını anlatırken “Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım” diyen Dadgar aslında hastaneye dinlenmek için gittiğini belirtti. Ancak bir anda fenalaştı. Nabzı 220’ye kadar yükseldi, nefes almakta ve konuşmakta güçlük çekti.

O anlarda büyük korku yaşadığını söyleyen Dadgar odasının doktorlarla dolduğunu anlattı. Doktorların müdahale etmeye çalıştığını, hatta yüzlerinden endişelerini anlayabildiğini belirten ünlü isim o saatlerin kendisi için hiç kolay geçmediğini dile getirdi.

C Vitamininden Şüpheleniyor

Dadgar, rahatsızlığının nedenine ilişkin de dikkat çeken bir ihtimali paylaştı. Hastanede kendisine ısrarla C vitamini uygulandığını söyleyen ünlü isim yaşadığı tablonun buna karşı gelişen alerjik bir reaksiyondan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Daha önce alerjisi olduğunu defalarca söylediğini belirten Dadgar yine de yaşananların kesin nedenine ilişkin bir teşhis açıklamadı. Yani C vitamininin rahatsızlığa yol açtığı henüz doğrulanmış değil.

Ameliyatı Ertelendi Evine Dönüyor

Korku dolu saatlerin ardından Dadgar’ın diz ameliyatı da ertelendi. Gece boyunca uyuyamadığını ve yaşadıklarının etkisini üzerinden atamadığını anlatan ünlü isim şimdilik evine dönerek dinleneceğini söyledi.

Son durumuyla ilgili bilgi veren Dadgar kendisini daha iyi hissettiğini ancak çarpıntısının hâlâ 105 seviyesinde olduğunu ve uykusuzluk yaşadığını belirtti. Bir hafta sonra yeniden hastaneye gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Dadgar’ın yaşadığı rahatsızlığın kesin nedeni henüz netleşmezken takipçileri de ünlü ismin sağlık durumundan gelecek yeni açıklamaları bekliyor.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu Kameralardan Kaçamadı! Etiler'de El Ele Görüntülendi Afra Saraçoğlu Kameralardan Kaçamadı! Etiler'de El Ele Görüntülendi
Ebru Şahin'den Cedi Osman Açıklaması! Ameliyat Sonrası İlk Haber Ebru Şahin'den Cedi Osman Açıklaması! Ameliyat Sonrası İlk Haber
Müjde Ar’dan Büyük Zafer! Lav Film’e Mahkemeden Şok Karar Müjde Ar’dan Büyük Zafer! Lav Film’e Mahkemeden Şok Karar
Demet Akalın Konseri Durdurdu! Seyirciye Ateş Püskürdü Demet Akalın Konseri Durdurdu! Seyirciye Ateş Püskürdü
Meghan Markle'ın Yıllardır Görüşmediği Babası Hakkında Şok Gelişme Meghan Markle'ın Yıllardır Görüşmediği Babası Hakkında Şok Gelişme
Zeynep Bastık'la Emre Aydın Düet Yaptı Sosyal Medya Sallandı! Zeynep Bastık'la Emre Aydın Düet Yaptı Sosyal Medya Sallandı!
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!