Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Hastanede Fenalaştı! Ameliyat İptal

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar diz ameliyatına sayılı günler kala hastanede yaşadığı rahatsızlıkla korkuttu. Nabzının 220’ye kadar çıktığını, nefes almakta ve konuşmakta zorlandığını anlatan Dadgar doktorların müdahalesiyle durumunun kontrol altına alındığını söyledi. Yaşadığı olayın ardından planlanan ameliyatı da ertelendi.

“Hayatımın En Korkunç 9 Saatini Yaşadım”

Son dönemde sağlık sorunlarıyla uğraşan Samar Dadgar yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dizinden ameliyat olmaya hazırlanan ünlü isim, operasyonuna yalnızca iki gün kala hastanede beklenmedik bir rahatsızlık geçirdi.

Yaşadıklarını anlatırken “Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım” diyen Dadgar aslında hastaneye dinlenmek için gittiğini belirtti. Ancak bir anda fenalaştı. Nabzı 220’ye kadar yükseldi, nefes almakta ve konuşmakta güçlük çekti.

O anlarda büyük korku yaşadığını söyleyen Dadgar odasının doktorlarla dolduğunu anlattı. Doktorların müdahale etmeye çalıştığını, hatta yüzlerinden endişelerini anlayabildiğini belirten ünlü isim o saatlerin kendisi için hiç kolay geçmediğini dile getirdi.

C Vitamininden Şüpheleniyor

Dadgar, rahatsızlığının nedenine ilişkin de dikkat çeken bir ihtimali paylaştı. Hastanede kendisine ısrarla C vitamini uygulandığını söyleyen ünlü isim yaşadığı tablonun buna karşı gelişen alerjik bir reaksiyondan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Daha önce alerjisi olduğunu defalarca söylediğini belirten Dadgar yine de yaşananların kesin nedenine ilişkin bir teşhis açıklamadı. Yani C vitamininin rahatsızlığa yol açtığı henüz doğrulanmış değil.

Ameliyatı Ertelendi Evine Dönüyor

Korku dolu saatlerin ardından Dadgar’ın diz ameliyatı da ertelendi. Gece boyunca uyuyamadığını ve yaşadıklarının etkisini üzerinden atamadığını anlatan ünlü isim şimdilik evine dönerek dinleneceğini söyledi.

Son durumuyla ilgili bilgi veren Dadgar kendisini daha iyi hissettiğini ancak çarpıntısının hâlâ 105 seviyesinde olduğunu ve uykusuzluk yaşadığını belirtti. Bir hafta sonra yeniden hastaneye gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Dadgar’ın yaşadığı rahatsızlığın kesin nedeni henüz netleşmezken takipçileri de ünlü ismin sağlık durumundan gelecek yeni açıklamaları bekliyor.