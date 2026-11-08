Zeynep Bastık'la Emre Aydın Düet Yaptı Sosyal Medya Sallandı!

2000'li yılların unutulmaz şarkılarından biri yeniden gündemde! Emre Aydın'ın yıllar önce milyonların diline dolanan Belki Bir Gün Özlersin şarkısı Zeynep Bastık'la yaptığı düetle karşımıza çıktı. İkilinin performansından kısa bir kesit sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca kez izlendi. Ancak yorumlara bakılırsa dinleyicilerin asıl dikkatini çeken şey düetin kendisinden çok Emre Aydın'ın sesi oldu.

20 Yıllık Şarkı Yeniden Gündemde

Emre Aydın'ın 10 Ekim 2006'da yayımlanan Afili Yalnızlık albümünde yer alan Belki Bir Gün Özlersin, aradan geçen 20 yılın ardından yeni bir yorumla dinleyici karşısına çıktı. Bu kez şarkının ilk bölümünü Zeynep Bastık seslendiriyor ilerleyen kısımda ise Emre Aydın mikrofonu devralıyor.

6 Kasım'da X'te paylaşılan düet kesiti kısa sürede 5 milyon görüntülenmeyi aştı. Paylaşım 15 binden fazla beğeni alırken yüzlerce yorum da beraberinde geldi.

Herkes Emre Aydın'ın Sesini Konuştu

Düeti dinleyenlerin büyük bölümü aynı noktaya dikkat çekti: Emre Aydın'ın sesi yıllar içinde neredeyse hiç değişmemişti! Dinleyiciler sanatçının 20 yıl önceki yorumuyla bugünkü performansını karşılaştırırken övgülerini peş peşe sıraladı.

Şarkı pek çok kişiyi de lise ve üniversite yıllarına götürdü. Kimi okul servisinde kablolu kulaklıkla dinlediği günleri, kimi Kadıköy vapurunda discman'le geçirdiği zamanları hatırladı. Kısacası birkaç saniyelik video bir kuşağın anılarını yeniden canlandırdı.

Düet Beğenildi Ama Tartışma da Yarattı

Sosyal medyada herkes aynı fikirde değildi. Bazı dinleyiciler Zeynep Bastık'ın yorumunu beğenirken bazıları da “Emre Aydın şarkılarını sadece Emre Aydın söylesin” diyerek orijinal yorumun yerinin ayrı olduğunu savundu.

Zeynep Bastık'ın performansını başarılı bulanlar da vardı. Böylece 20 yıllık şarkı hem nostalji yaşattı hem müzikseverleri ikiye böldü.