Zeynep Bastık'la Emre Aydın Düet Yaptı Sosyal Medya Sallandı!

Emre Aydın ve Zeynep Bastık'ın 20 yıllık şarkıyla yaptığı düet 5 milyon izlenmeyi aştı. Dinleyiciler ise Emre Aydın'ın değişmeyen sesine hayran kaldı!

Zeynep Bastık'la Emre Aydın Düet Yaptı Sosyal Medya Sallandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 17:27

2000'li yılların unutulmaz şarkılarından biri yeniden gündemde! Emre Aydın'ın yıllar önce milyonların diline dolanan Belki Bir Gün Özlersin şarkısı Zeynep Bastık'la yaptığı düetle karşımıza çıktı. İkilinin performansından kısa bir kesit sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca kez izlendi. Ancak yorumlara bakılırsa dinleyicilerin asıl dikkatini çeken şey düetin kendisinden çok Emre Aydın'ın sesi oldu.

20 Yıllık Şarkı Yeniden Gündemde

Emre Aydın'ın 10 Ekim 2006'da yayımlanan Afili Yalnızlık albümünde yer alan Belki Bir Gün Özlersin, aradan geçen 20 yılın ardından yeni bir yorumla dinleyici karşısına çıktı. Bu kez şarkının ilk bölümünü Zeynep Bastık seslendiriyor ilerleyen kısımda ise Emre Aydın mikrofonu devralıyor.

6 Kasım'da X'te paylaşılan düet kesiti kısa sürede 5 milyon görüntülenmeyi aştı. Paylaşım 15 binden fazla beğeni alırken yüzlerce yorum da beraberinde geldi.

Herkes Emre Aydın'ın Sesini Konuştu

Düeti dinleyenlerin büyük bölümü aynı noktaya dikkat çekti: Emre Aydın'ın sesi yıllar içinde neredeyse hiç değişmemişti! Dinleyiciler sanatçının 20 yıl önceki yorumuyla bugünkü performansını karşılaştırırken övgülerini peş peşe sıraladı.

Şarkı pek çok kişiyi de lise ve üniversite yıllarına götürdü. Kimi okul servisinde kablolu kulaklıkla dinlediği günleri, kimi Kadıköy vapurunda discman'le geçirdiği zamanları hatırladı. Kısacası birkaç saniyelik video bir kuşağın anılarını yeniden canlandırdı.

Düet Beğenildi Ama Tartışma da Yarattı

Sosyal medyada herkes aynı fikirde değildi. Bazı dinleyiciler Zeynep Bastık'ın yorumunu beğenirken bazıları da “Emre Aydın şarkılarını sadece Emre Aydın söylesin” diyerek orijinal yorumun yerinin ayrı olduğunu savundu.

Zeynep Bastık'ın performansını başarılı bulanlar da vardı. Böylece 20 yıllık şarkı hem nostalji yaşattı hem müzikseverleri ikiye böldü.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu Kameralardan Kaçamadı! Etiler'de El Ele Görüntülendi Afra Saraçoğlu Kameralardan Kaçamadı! Etiler'de El Ele Görüntülendi
Ebru Şahin'den Cedi Osman Açıklaması! Ameliyat Sonrası İlk Haber Ebru Şahin'den Cedi Osman Açıklaması! Ameliyat Sonrası İlk Haber
Müjde Ar’dan Büyük Zafer! Lav Film’e Mahkemeden Şok Karar Müjde Ar’dan Büyük Zafer! Lav Film’e Mahkemeden Şok Karar
Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Hastanede Fenalaştı! Ameliyat İptal Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar Hastanede Fenalaştı! Ameliyat İptal
Demet Akalın Konseri Durdurdu! Seyirciye Ateş Püskürdü Demet Akalın Konseri Durdurdu! Seyirciye Ateş Püskürdü
Meghan Markle'ın Yıllardır Görüşmediği Babası Hakkında Şok Gelişme Meghan Markle'ın Yıllardır Görüşmediği Babası Hakkında Şok Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!