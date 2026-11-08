Demet Akalın Konseri Durdurdu! Seyirciye Ateş Püskürdü

Antalya'da sahne alan Demet Akalın, yüzüne lazer tutan seyirciye sert çıktı. Şarkısını yarıda kesen şarkıcı o kişinin salondan çıkarılmasını istedi!

Demet Akalın Konseri Durdurdu! Seyirciye Ateş Püskürdü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 18:51

Demet Akalın'ın Antalya konserinde keyifleri kaçıran bir olay yaşandı. Sahnedeyken yüzüne lazer tutulduğunu fark eden ünlü şarkıcı, şarkısını yarıda keserek duruma müdahale etti. Bir anda sinirlenen Akalın kendisini rahatsız eden seyirciye sert sözlerle yüklendi. Üstelik tepkisi yalnızca kendisiyle ilgili değildi; konseri izlemek için gelen diğer insanların da bu davranıştan etkilendiğini söyledi.

Şarkısını Yarıda Kesip Tepki Gösterdi

Antalya'da hayranlarıyla buluşan Demet Akalın sahnede performansını sürdürürken beklemediği bir hareketle karşılaştı. Seyirciler arasından bir kişinin yüzüne lazer tuttuğunu fark eden şarkıcı, şarkı söylemeyi bıraktı.

Sahnedeki müziğin ve eğlencenin ortasında yaşanan bu olay Akalın'ın sabrını taşırdı. Ünlü şarkıcı, lazer tutan kişiye doğrudan seslenerek davranışına son vermesini istedi. Konserin akışını bozan bu hareket karşısında sessiz kalmayan Akalın, tepkisini herkesin duyacağı şekilde dile getirdi.

“Terbiyesizlik Yapma!”

Demet Akalın kendisini rahatsız eden seyirciye, “Terbiyesizlik yapma. Bu kadar insanın hakkını gasp edemezsin” sözleriyle çıkıştı.

Akalın'ın sözlerinden de anlaşılacağı üzere yaşananlara yalnızca kendi açısından bakmıyordu. Konser alanını dolduran insanların da müziği dinlemek ve eğlenmek için orada olduğunu hatırlattı. Bir kişinin yaptığı hareketin yüzlerce kişinin keyfini kaçırmasına tepki gösterdi.

Konser Alanından Çıkarılmasını İstedi

Tepkisini dile getirmekle yetinmeyen ünlü şarkıcı lazer tuttuğunu belirttiği kişinin konser alanından uzaklaştırılmasını istedi. Böylece Antalya konserinin en dikkat çeken anlarından biri yaşandı.

Sahne sanatçıları için seyirciyle kurulan bağın ne kadar önemli olduğu biliniyor. Ancak Akalın'ın karşılaştığı bu durum, konserlerde yapılan düşüncesiz hareketlerin hem sahnedekileri hem de diğer izleyicileri nasıl etkileyebildiğini bir kez daha gösterdi.

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