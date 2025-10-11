Müjde Ar’dan Basın Mensuplarına Sert Tepki: “Sizi kovduracağım!”

Türk sinemasının usta isimlerinden Müjde Ar, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir AVM’de objektiflere yansıdı. Daha önce aynı yerde magazin muhabirleriyle tartışan oyuncu, bu kez de basın mensuplarına sert tepki gösterdi. Alışveriş için gittiği dekorasyon mağazasında görüntülenen Ar, yine gergin anlar yaşadı.

“Beni Çekmeyin, Etrafımı Sarmayın!”

Geçtiğimiz aylarda aynı AVM’de muhabirlere fiziksel ve sözlü tepki gösteren Müjde Ar, bu kez de benzer bir olayla gündeme geldi. Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen ünlü oyuncu, “Ben çekilmek istemiyorum, etrafımı 10 erkek sarmayın. Böyle şeylere alışkın değilim, buranın sahibini arayacağım” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Buranın Sahibi Söz Vermişti!”

Gazetecilerin “Neden arayacaksınız?” sorusu üzerine Müjde Ar, “Buranın sahibi bir daha beni burada çeken gazetecileri kovacağına söz verdi. Şimdi onu arayacağım ve sizleri şikâyet edeceğim” yanıtını verdi. Bunun üzerine telefonuna sarılan oyuncu, uzun süre AVM’nin sahiplerine ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı.

Tepkisini Sürdürdü

Bir süre sonra dışarı çıkan Müjde Ar, sinirli tavırlarını sürdürdü. “Bir daha beni çekmenizi istemiyorum. Böyle kaç tane erkek etrafımı sarmayın. Sizin yüzünüzden alışveriş yapamıyorum, sizden rahatsız oluyorum” diyerek oradan uzaklaştı. O anlar kameralara yansırken, ünlü oyuncunun tavırları sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medya kullanıcıları, Müjde Ar’ın gazetecilere tepkisini tartıştı. Kimi kullanıcılar oyuncunun özel alanına saygı duyulması gerektiğini savunurken, bazıları da magazin muhabirlerinin görevini yaptığını ifade etti. Yaşanan bu olay, sinema dünyasının usta ismini bir kez daha gündeme taşıdı.