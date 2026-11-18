Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerinde yer aldığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi için final kararı alındı. Yayınlanan son fragman ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte detaylar....



Halef: Köklerin Çağrısı Finali Ne Zaman Yayınlanacak?



Halef: Köklerin Çağrısı'nın final tarihi netleşti. Dizi 43. bölümüyle ekranlara veda edecek. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'i buluşturan Halef'in yayınlanan final fragmanı olay yarattı. Ateşli sahneler sonrası sosyal medya fena karıştı.

43. Bölümden Ateşli Final Fragmanı ve Patlama Şoku

Dizinin 43. bölümüne ait yayınlanan 2. final tanıtımı kısa sürede gündeme oturdu. Yıldız'ın "Her hikayenin bir başı, bir yolu bir de sonu vardır. Sevmekle başlamıştı her şey sevmekle bitecek" sözleriyle açılan fragman yaşanan şiddetli bir patlama sahnesiyle sona erdi. Bu dramatik son karakterlerin akıbetine dair merakı zirveye taşıdı.

Sosyal Medyada NOW'a Tepki Yağmuru

"Sevmekle başlamıştı her şey sevmekle bitecek." ❤️‍???? #HalefKöklerinÇağrısı final bölümüyle Perşembe 20.00'de NOW'da. @halefdizi https://t.co/EDz06AjvD5 — NOW (@nowtvturkiye) November 17, 2026

Halef'in fragmanı sonrası dizinin fanlarından NOW TV'ye tepki yağdı. Sosyal medyada "Güzelim diziyi mahvettiniz", "Bir şansı hak ediyorlardı", "Bu diziye nasıl kıydın ya!", "Yazıklar olsun NOW", "Bu kanal bu çifte nasıl kıydı ABV", "Bu dizinin final olması şaka mı?" yorumları yağdı.