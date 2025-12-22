Muhteşem Yüzyıl’da Şaşırtan Rol Takası! Nur Fettahoğlu’ndan 11 Yıl Sonra Gelen İtiraf

Türk televizyon tarihine damga vuran ve finalinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca kişi tarafından izlenen "Muhteşem Yüzyıl" hakkında yıllar sonra çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı. Dizinin Mahidevran Sultan’ı Nur Fettahoğlu, katıldığı bir programda rollerin aslında çok farklı planlandığını açıkladı.

"Kötü Karakteri Ben İstedim"

Fettahoğlu, dizinin hazırlık sürecinde yapım ekibinin kendisine daha "naif" bir karakteri uygun gördüğünü ancak kendisinin "kötü kadını" oynamak için ısrar ettiğini belirtti. Ünlü oyuncu, o dönem yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Yürütücü yapımcımız bana iki karakter teklif etti. Ben 'kötü karakteri istiyorum' dedim, o da 'Senden kötü olmaz' dedi. İnat ettim ve Mahidevran'ı aldım."

Selma Ergeç ile Rol Değişimi

Fettahoğlu’nun itirafındaki en çarpıcı detay ise rollerin aslında tam tersi dağıtılmış olmasıydı. Eğer bu inatlaşma yaşanmasaydı, bugün izlediğimiz ikonik karakterler bambaşka yüzlere sahip olacaktı:

İlk Plan: Nur Fettahoğlu'na Hatice Sultan , Selma Ergeç'e ise Mahidevran Sultan rolü teklif edilmişti.

Gerçekleşen: Nur Fettahoğlu Mahidevran karakterini, Selma Ergeç ise Hatice Sultan rolünü isteyince yapım şirketi rolleri değiştirmeye karar verdi.

11 Yıl Geçti Ama Etkisi Bitmedi

Bu tarihi rol değişimi, dizinin kaderini de belirlemiş oldu. Fettahoğlu'nun hırslı ve acılı Mahidevran performansı ile Selma Ergeç'in melankolik Hatice Sultan yorumu, dizinin başarısındaki en büyük yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor.