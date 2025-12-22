Muhteşem Yüzyıl’da Şaşırtan Rol Takası! Nur Fettahoğlu’ndan 11 Yıl Sonra Gelen İtiraf

Nur Fettahoğlu'ndan şok Muhteşem Yüzyıl itirafı! Ünlü oyuncu, Mahidevran Sultan rolünün aslında Selma Ergeç'e teklif edildiğini, kendisinin ise Hatice Sultan olacağını ancak rollerin son anda değiştiğini açıkladı.

Muhteşem Yüzyıl’da Şaşırtan Rol Takası! Nur Fettahoğlu’ndan 11 Yıl Sonra Gelen İtiraf
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-12-2025 10:00

Türk televizyon tarihine damga vuran ve finalinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca kişi tarafından izlenen "Muhteşem Yüzyıl" hakkında yıllar sonra çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı. Dizinin Mahidevran Sultan’ı Nur Fettahoğlu, katıldığı bir programda rollerin aslında çok farklı planlandığını açıkladı.

"Kötü Karakteri Ben İstedim"

Fettahoğlu, dizinin hazırlık sürecinde yapım ekibinin kendisine daha "naif" bir karakteri uygun gördüğünü ancak kendisinin "kötü kadını" oynamak için ısrar ettiğini belirtti. Ünlü oyuncu, o dönem yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Yürütücü yapımcımız bana iki karakter teklif etti. Ben 'kötü karakteri istiyorum' dedim, o da 'Senden kötü olmaz' dedi. İnat ettim ve Mahidevran'ı aldım."

Selma Ergeç ile Rol Değişimi

Fettahoğlu’nun itirafındaki en çarpıcı detay ise rollerin aslında tam tersi dağıtılmış olmasıydı. Eğer bu inatlaşma yaşanmasaydı, bugün izlediğimiz ikonik karakterler bambaşka yüzlere sahip olacaktı:

  • İlk Plan: Nur Fettahoğlu'na Hatice Sultan, Selma Ergeç'e ise Mahidevran Sultan rolü teklif edilmişti.

  • Gerçekleşen: Nur Fettahoğlu Mahidevran karakterini, Selma Ergeç ise Hatice Sultan rolünü isteyince yapım şirketi rolleri değiştirmeye karar verdi.

11 Yıl Geçti Ama Etkisi Bitmedi

Bu tarihi rol değişimi, dizinin kaderini de belirlemiş oldu. Fettahoğlu'nun hırslı ve acılı Mahidevran performansı ile Selma Ergeç'in melankolik Hatice Sultan yorumu, dizinin başarısındaki en büyük yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Benzer Haberler
İhsan Taş'tan Ekranlardaki Şiddete Sert Tepki İhsan Taş'tan Ekranlardaki Şiddete Sert Tepki
Uzak Şehir'e Damga Vuran Ateşli Duş Sahnesi: Cihan ve Alya Arasındaki İlişki Yeni Boyut Kazandı! Uzak Şehir'e Damga Vuran Ateşli Duş Sahnesi: Cihan ve Alya Arasındaki İlişki Yeni Boyut Kazandı!
Bahar Dizisi İçin Final Kararı: Demet Evgar'lı Fenomen Dizi Ekrana Veda Ediyor Bahar Dizisi İçin Final Kararı: Demet Evgar'lı Fenomen Dizi Ekrana Veda Ediyor
Eşref'in Aşk 'Rüya'sı Eşref'in Aşk 'Rüya'sı
Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti! Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
Kuruluş Orhan'dan Alina Boz'lu İlk Kareler: Başarılı Oyuncu Prenses Asporça Rolünde! Kuruluş Orhan'dan Alina Boz'lu İlk Kareler: Başarılı Oyuncu Prenses Asporça Rolünde!
ÇOK OKUNANLAR
Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok
  • 17-12-2025 15:08

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na
  • 20-12-2025 12:37

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.
  • 18-12-2025 10:02

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.

Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!
  • 17-12-2025 10:06

Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!

Fatih Ürek’ten Üzen Haber:
  • 19-12-2025 13:45

Fatih Ürek’ten Üzen Haber: "Bitkisel Hayata Girdiği" İddia Edildi