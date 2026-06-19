Muhtemel Aşk Ekran Yolculuğuna Başladı! İşte İlk Bölüm Reyting Sonuçları!

Muhtemel Aşk ilk bölümüyle reyting listelerine girdi. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun dizisi ABC1'de 5. oldu.

Muhtemel Aşk Ekran Yolculuğuna Başladı! İşte İlk Bölüm Reyting Sonuçları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 12:23

Show TV'nin yeni projesi Muhtemel Aşk yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. MF Yapım imzalı güçlü prodüksiyonu ve yıldızlar geçidini aratmayan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım elde ettiği reyting sonuçlarıyla yaz ekranında iddialı bir yer edineceğinin sinyallerini verdi.

Başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı yaz dizisi Muhtemel Aşk Tüm Kişilerde 2.88 reytingle 6., AB'de 2.38 reytingle 7. ve ABC1'de 2.99 reytingle 5. oldu.

Üç Kategoride de Üst Sıralarda

Deneyimli yönetmen Altan Dönmez'in rejisiyle ekrana taşınan yapım ilk bölümüyle izleyiciden geçer not aldı. Rekabetin yoğun olduğu yaz ekranında adından söz ettirmeyi başaran proje gecenin en çok takip edilen yapımları arasında yer buldu.

Defne, Tolga ve Kadir'in Eğlenceli Hikayesi

Dizide avukatlık bürosunu kurtarmak için yola çıkan Defne'nin hayatına giren Tolga ve Kadir'i bir araya getirme çabası renkli bir dille ele alınıyor.

Başlıca rolleri Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber canlandırıyor.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun ekran uyumu sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken dizinin ilerleyen bölümlerde reyting grafiğini yukarı taşıyıp taşımayacağı şimdiden merak konusu oldu.

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