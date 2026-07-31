İbrahim Kutluay Ailesiyle Yunanistan Tatilinde, Edvina Sponza Çeşme'de Yalnız

İbrahim Kutluay ve Demet Şener Yunanistan'da ailece tatil yaparken Edvina Sponza Çeşme'de görüntülendi. Şarkıcı Bengü'nün sosyal medyada yaptığı yorum ise olay oldu.

İbrahim Kutluay Ailesiyle Yunanistan Tatilinde, Edvina Sponza Çeşme'de Yalnız
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 20:16

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza’nın uzun yıllara dayanan çalkantılı ilişkisi kesin olarak noktalandı. Yıllar önce Demet Şener ile süren evliliğin sona ermesine gerekçe gösterilen bu beraberlik magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyordu. Şener'in açtığı aldatma davasıyla 2018'de biten 13 yıllık evliliğin ardından ikili ilişkilerini saklamadan yaşamaya başladı. Ancak çiftin beraberliği sakin bir çizgide ilerlemedi. Yasal mercilere yansıyan uzaklaştırma kararları, kamuoyuna sızan şiddetli tartışmalar ve defalarca tekrarlanan ayrılık kararları sürece damga vurdu. Çift geçtiğimiz aylarda geri dönüşü olmayan bir kararla yollarını resmen ayırdı.

Komşu'da Çocuklar İçin Bir Araya Geldiler

Ayrılığın ardından en dikkat çekici adım eski milli basketbolcudan geldi. Kutluay uzun süredir konuşmadığı eski eşi Demet Şener ile yeniden diyalog kurdu. Ortak çocukları İrem ve Ömer’in huzurunu öncelik sayan eski eşler yılların getirdiği kırgınlıkları rafa kaldırdıklarını belirtti.

Akabinde diyaloglarını güçlendiren çift çocuklarıyla birlikte Yunanistan tatiline çıktı. Komşu'nun popüler adası Paros'ta objektiflere yansıyan aile neşeli anlar yaşadı. Birbirlerinin ve evlatlarının fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan eski eşlerin bu tutumu dijital mecralarda takdir topladı.

Çeşme'de Tek Başına Kadraja Yansıdı

Eski eşler Ege'nin karşı kıyısında ailece vakit geçirirken Edvina Sponza ise tatil adresi olarak İzmir Çeşme’yi tercih etti. Yakın arkadaş grubuyla plajda görüntülenen sosyetik isim gün boyunca güneşlendi ve denize girerek serinledi. Zaman zaman cep telefonuyla ilgilenen Sponza’nın özellikle tek başına kadraja giren pozları basın organlarında geniş yer buldu.

Şarkıcı Bengü'den Manidar Yorum

Fotoğrafların magazin sayfalarına düşmesinin hemen ardından sosyal ağlarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Bengü kişisel Instagram hesabından yalnızca "Karma" kelimesinden oluşan kısa bir paylaşım yaptı. Ünlü popçu gönderisinde herhangi bir kişiye ya da olaya doğrudan atıfta bulunmadı. Ancak paylaşımın zamanlaması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Takipçiler bu manidar mesajı Kutluay, Şener ve Sponza üçgeninde yaşanan son gelişmelere yapılmış bir gönderme olarak değerlendirdi.

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