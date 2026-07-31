Moda Efsanesi Giorgio Armani'nin Dizisi Ferzan Özpetek'e Emanet

İtalyan moda dünyasının öncü ismi Giorgio Armani’nin hayatı ve kariyeri televizyon dizisine uyarlanıyor. İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux Vide biyografik projenin hazırlıklarına resmen başladı. 4 Eylül 2025'te 91 yaşında hayatını kaybeden ve geride 10 milyar dolarlık büyük bir moda imparatorluğu bırakan Armani'nin ekrana aktarılacak hikayesini yaşamını İtalya'da sürdüren usta yönetmen Ferzan Özpetek çekecek.

Yönetmen Koltuğunda Yakın Bir Dost

Ferzan Özpetek, Giorgio Armani ile geçmişe dayanan şahsi bir dostluğa sahip. Ünlü modacıyla hem resmi hem özel ortamlarda sık sık bir araya gelen yönetmen sanat, mimari, kostüm ve özellikle sinema üzerine derin sohbetler gerçekleştirdiğini belirtiyor. Özpetek, Armani'yi vizyon sahibi bir sanatçı olmasının yanı sıra son derece kararlı ve gerçekçi bir figür olarak tanımlıyor. Başarılı yönetmen dizinin senaryosunu Lux Vide şirketinin başyazarı Francesco Arlanch ile birlikte kaleme alıyor. Arlanch daha önce Medici ve Doc gibi popüler projelere imza atmıştı.

Özpetek’in Başarılı Ekran Yolculuğu

Ferzan Özpetek televizyon projelerindeki ve sinemadaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Usta isim 2022'de Cahil Periler filminden uyarladığı Cahil Melekler dizisiyle ilk İtalyan orijinal yapımına imza atmıştı. Yönetmen son olarak 1970'ler Roma'sında geçen ve bir kostüm atölyesindeki kadınların mücadelesini aktaran Elmaslar filmiyle uluslararası alanda ses getirdi. Özpetek, Armani projesiyle ekran yolculuğuna dünya çapında bir yapım daha ekliyor.

Sinema Dünyasıyla Kurulan Derin Bağlar

Giorgio Armani, yaşamı boyunca sinema sektörüyle kopmaz bağlar kurdu ve 200'den fazla filmde kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. İkonik modacı beyaz perdedeki ilk büyük sıçrayışını 1980 yapımı Amerikan Jigolo filminde Richard Gere için hazırladığı gardıropla gerçekleştirdi. İtalyan efsane kırmızı halı törenlerinde de döneme damga vuran tasarımlar sundu. 2024 Oscar Ödülleri gecesinde Lupita Nyong'o'nun giydiği özel tasarımdan galalardaki unutulmaz görünümlere kadar pek çok kostüme imza attı. Sinema gala organizasyonlarında Leonardo DiCaprio ve George Clooney gibi aktörler de stil seçimlerinde düzenli olarak Armani şıklığını öne çıkardı.