Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Ne Zaman Başlayacak Sorusunun Yanıtı Verildi

TV8 ekranlarının sevilen sabah kuşağı programlarından Müge ve Gülşen'le ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Müge ve Gülşen'le yaz tatili sonrasında Eylül ayına girilmesi ile birlikte beklenmekteydi.

Ünlüler dünyasında yaşanan en özel haberleri TV8 ekranlarında Müge ve Gülşen'le 2 sayfa programında izleyen izleyici için müjdeli haber geldi. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel sunumuyla hafta içi her gün tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı yeni sezonu ile 18 Eylül Pazartesi canlı yayınla başlayacak.

TV8 ekranlarında yaşanan her magazin konularını ve Gündem yaratacak haberleri en son gelişmeleri evimize Taşıyan Müge ve Gülşen'le 2 sayfa bu pazartesi ekranlarda olacak.

Ünlülerin hayatları skandalları sosyal medya paylaşımları ve aşklarının eğlenceli bir şekilde yorumlandığı Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa programı hafta içi her gün sabah 08.45 itibariyle ekranlarda yayınlanıyor. Izleyici kaçırdığı bölümünü YouTube kanalından izleyebiliyor. Geçtiğimiz sezonlarda Kanal D'de Renkli Sayfalar isimli programın sunuculuğunu yapan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2016 senesinde Altın Kelebek ödülüne layık görülmüş