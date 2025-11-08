Müge Boz'un Acı Günü

Oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından acı haberle hayranlarını üzdü. Boz, anneannesi Fatima Usta’nın vefat ettiğini duyurdu. Fatima Usta, 94 yaşında hayatını kaybetti. Müge Boz, anneannesiyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

"Torunlarının Torunlarını Gördün"

Müge Boz, anneannesiyle olan fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Boz, Fatima Usta’nın 94 yıllık dolu dolu bir ömür yaşadığını belirtti. Oyuncu, "Mekanın cennet olsun anneanneciğim" sözleriyle başsağlığı diledi. Boz, anneannesinin torunlarının torunlarını gördüğünü de ifade etti. Fatima Usta’nın dostları ve akrabaları tarafından sevgiyle anıldığını söyledi.

Makedonya Savaşından Yeni Hayata

Müge Boz, anneannesinin zorlu hayat hikayesini de anlattı. Boz, Fatima Usta'nın annesiz büyüdüğünü söyledi. Anneannenin, Makedonya savaş yıllarında yaşadığı korkunç acılara rağmen yıkılmadığını belirtti. Boz, Fatima Usta’nın Türkiye’de yeni bir hayat kurmak için tırnaklarıyla kazıdığını ifade etti. Müge Boz, anneannesini "Aile soyumun kraliçesi" olarak tanımladı.

Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Etti

Müge Boz, anneannesinin son günlerinde hastalığı süresince emek veren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Boz, Alzheimer’ın son aşamalarında hastaneye kaldırılan anneannesiyle gönülden ilgilenildiğini söyledi. Boz, Akhisar Devlet Hastanesi doktorlarına ve hemşirelerine sonsuz teşekkürler etti. Oyuncu, mesleğini severek yapan tüm sağlık çalışanlarına sevgilerini iletti.