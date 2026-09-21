Çağlar Ökten Mikrofonu Aldı Seda Sayan Dansa Başladı!

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten bu kez Manisa’daki konserleriyle gündeme geldi. Birlikte sahne alan ünlü çift gece boyunca sergiledikleri enerjik performansla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Seda Sayan’ın sahnedeki neşeli hali ve Çağlar Ökten’in performansı konsere ayrı bir hava katarken çiftin birbirine eşlik ettiği anlar da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Çağlar Ökten’in mikrofonu eline aldığı dakikalar gecenin en renkli bölümlerinden biri oldu.

Çağlar Ökten Şarkı Söyledi

Konser sırasında mikrofonu eline alan Çağlar Ökten sahnede şarkı söylemeye başladı. Eşi Seda Sayan ise onu yalnız bırakmadı ve müziğin ritmine kapılarak sahnede dans etti.

Sayan’ın eşine dans ederek eşlik ettiği anlar salondaki izleyicilerin de büyük ilgisini çekti. Çiftin birbirine eşlik ettiği bu keyifli görüntüler konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Seda Sayan’dan Dans Şov

Çağlar Ökten şarkısını söylerken Seda Sayan’ın sahnedeki enerjisi de izleyenleri harekete geçirdi. Ünlü şarkıcı müziğe dans ederek eşlik ederken ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Sahnedeki uyumlarıyla dikkat çeken çift konser boyunca seyirciden bol bol alkış aldı. Özellikle birlikte sergiledikleri bu eğlenceli performans geceye damgasını vurdu.

Birlikte Sahneye Çıktılar

Evlendikleri günden bu yana ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten Manisa’daki konserlerinde de neşeli halleriyle dikkat çekti.

Çiftin sahnedeki samimi ve enerjik görüntüleri izleyenlerin yüzünü güldürürken konserden geriye renkli anlar kaldı. Seda Sayan’ın dansı ve Çağlar Ökten’in şarkıları gecenin unutulmaz karelerinden oldu.