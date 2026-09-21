Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı! Gözyaşları Sel Oldu

Abisi İnanç Keskin’i son yolculuğuna uğurlayan Meriç Keskin cenaze töreninde fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği Keskin’i yakınları da yalnız bırakmadı.

Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı! Gözyaşları Sel Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 21:59

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin geçtiğimiz gün aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Keskin’in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti.

İnanç Keskin’in vefat haberi ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Meriç Keskin de acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. “Başaramadık” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Keskin’in paylaşımı takipçilerini de derinden etkiledi.

İnanç Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü belirtilen İnanç Keskin bugün ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken Meriç Keskin’in oldukça zor anlar geçirdiği görüldü. Abisinin ardından büyük bir acı yaşayan Keskin tören sırasında fenalaştı.

Meriç Keskin’e Doktorlar Müdahale Etti

Cenaze sırasında fenalaşan Meriç Keskin’e olay yerinde bulunan doktorlar müdahale etti. Yaşadığı büyük üzüntünün de etkisiyle zor anlar geçiren Keskin’in yakınları da bu süreçte onu yalnız bırakmadı.

Fenomenin arkadaşları ve ailesi tören boyunca Keskin’in yanında oldu. Özellikle böyle acı bir günde yakınlarının desteği Keskin için önemli bir dayanışma oldu.

“Allah’tan Geldik, O’na Döneceğiz"

İnanç Keskin’in vefatının ardından aile tarafından yapılan duyuruda cenaze namazının Beşikçioğlu Camii’nde kılınacağı ve ardından defnedileceği belirtilmişti.

Ailenin ve sevenlerinin katıldığı cenazede gözyaşları sel olurken İnanç Keskin dualarla toprağa verildi. Meriç Keskin ise abisinin ardından yaşadığı büyük acıyla tören boyunca yakınlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı.

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