Sümeyye Aydoğan’dan Bomba Stil İtirafı! “Marka Takıntım Yok”

Yeni sezon çekimleri için kamera karşısına geçen Sümeyye Aydoğan bu kez oyunculuğundan çok stil anlayışıyla dikkat çekti. ADL’nin sonbahar-kış kampanyası için birbirinden farklı kombinlerle objektif karşısına geçen oyuncu günlük hayatında nasıl giyindiğini de anlattı.

Aydoğan’ın anlattıklarına bakılırsa onun için modada “şöyle giyinmeliyim” diye kesin kurallar yok. Bazen daha feminen parçaları tercih ediyor bazen de maskülen bir tarza yöneliyor. Hatta ilk bakışta birbiriyle hiç uyuşmayacak gibi görünen parçaları aynı kombinde buluşturmaktan da oldukça keyif alıyor.

“Bazen Çok Feminen, Bazen Maskülenim”

Kendi stilini tek bir kalıba sokmadığını söyleyen Aydoğan ruh halinin de kıyafet seçimlerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Ünlü oyuncu “Tek bir stile hiçbir zaman bağlı olmadım. Bazen çok feminen bazen çok daha maskülen giyinebiliyorum” diyerek bu konudaki yaklaşımını açıkça ortaya koydu.

Yani onun için önemli olan belli bir moda kuralına uymaktan çok o gün ne hissettiği ve ne giymek istediği.

Farklı Parçaları Birleştirmeyi Seviyor

Aydoğan’ın stilinde en dikkat çekici noktalardan biri de farklı parçaları bir araya getirmekten çekinmemesi. Normalde yan yana düşünülmeyecek kıyafetleri bir arada kullanmayı eğlenceli bulduğunu söyleyen oyuncu bu süreci adeta bir oyun gibi görüyor.

Üstelik ortaya çıkan farklı görünümlerin hiçbirinde kendisini başka biri gibi hissetmediğini de özellikle vurguluyor.

“Marka Takıntım Yok”

Konu marka tercihlerine geldiğinde ise Aydoğan’ın yaklaşımı oldukça net. Onun için kıyafetin hangi markaya ait olduğundan çok üzerinde nasıl durduğu önemli.

Oyuncu “Üzerime ne yakışırsa onu giymeyi tercih ederim. Marka takıntım yok” sözleriyle modaya bakışını özetliyor. Kısacası Aydoğan için stil kurallardan çok kendini rahat ve iyi hissetmekten geçiyor.