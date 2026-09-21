MasterChef’te Gözyaşları Sel Oldu! Faruk’un Macerası Bitti

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı doruğa çıktı. Kübra ve Faruk’un kaldığı son turda şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim Faruk oldu.

MasterChef’te Gözyaşları Sel Oldu! Faruk’un Macerası Bitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 22:06

MasterChef Türkiye’de 20 Eylül Pazar akşamı yine nefes kesen bir eleme gecesi yaşandı. Ana kadroda kalabilmek için mutfağa giren yarışmacılar şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlamak için bütün hünerlerini ortaya koydu.

Haftanın eleme potasında Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe yer aldı. Yarışmacılar gecenin sonunda elenmemek ve MasterChef macerasına devam edebilmek için zorlu etaplarda mücadele etti.

Son İki İsim Kübra Ve Faruk Oldu

Eleme gecesinin ilerleyen dakikalarında heyecan iyice arttı. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından potada kalan son iki isim Kübra ve Faruk oldu.

İki yarışmacı da MasterChef’te kalabilmek için ellerinden geleni yaptı. Tabaklarını hazırlayan Kübra ve Faruk şeflerin son değerlendirmesini beklerken oldukça gergin anlar yaşadı.

Son karar açıklandığında ise yarışmaya veda eden isim Faruk oldu. Böylece Faruk’un MasterChef Türkiye macerası sona erdi.

Faruk Gözyaşlarını Tutamadı

Eleme kararının ardından Faruk için oldukça duygusal anlar yaşandı. Somer Şef’in yarışmacının yaptığı hataları anlatmasının ardından Faruk gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Şef ise Faruk’a moral veren sözler söyledi. Ona mesleğine devam etmesi gerektiğini belirten Mehmet Şef iyi bir okuldan mezun olduğunu ve bu mesleği gerçekten istediğinin belli olduğunu ifade etti.

Faruk ise yaşadığı hayal kırıklığını gözyaşları içinde “Böyle olsun istemezdim” sözleriyle dile getirdi.

Böylece 20 Eylül Pazar akşamındaki eleme gecesinin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Faruk oldu. Yarışmada kalan isimler ise ana kadrodaki yerlerini korumak için mücadeleye devam edecek.

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