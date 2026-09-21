Wilma Elles’in Kiracısı Konuştu! Taciz İddiasında Şok Sözler

Gaziosmanpaşa’da darbedildiğini söyleyen Ramazan Beleda kendisine yöneltilen taciz suçlamasını reddetti. Beleda, ev sahibi Wilma Elles’in olayla ilgili bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.

Wilma Elles’in Kiracısı Konuştu! Taciz İddiasında Şok Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 21:23

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 16 Eylül akşamı yaşanan kavga tarafların karşılıklı iddialarıyla gündemde. Eski komşuları tarafından darbedildiğini söyleyen Ramazan Beleda kendisine yöneltilen taciz suçlamasını kesin bir dille reddetti.

Beleda, eşi Deniz Beleda ile birlikte taksi beklediği sırada eski komşusu İ.Y. ve yanındaki üç kişiyle karşılaştığını tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü anlattı. Kendisinin ve eşinin saldırıya uğradığını belirten Beleda olayın arkasında başka bir meselenin olduğunu savundu.

“Madem Taciz Ettim, Neden Şikâyetçi Olmadılar?”

Ramazan Beleda’ya göre tartışmanın başlangıcı kiraladıkları evdeki elektrik sayacının devriyle ilgili yaşanan anlaşmazlığa dayanıyor. Beleda, eski komşularının elektrik sayacını üzerlerine almak istemediğini ve bu konunun zamanla tartışmaya dönüştüğünü öne sürdü.

Kendisinin tacizle suçlanmasına da tepki gösteren Beleda iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. “Madem taciz ettim, neden karakola gidip şikâyetçi olmadılar?” diyerek kendisine yöneltilen suçlamaların kanıtlanmasını istedi.

Beleda ayrıca olay günü nerede olduğunu gösterebilecek kamera kayıtları ve başka deliller bulunduğunu savundu.

“Wilma Elles Her Şeyi Biliyor”

Beleda’nın açıklamalarında dikkat çeken bir başka nokta ise ev sahipleriyle ilgili oldu. Ev sahiplerinin oyuncu Wilma Elles olduğunu söyleyen Beleda Elles’in olayın başından beri eşiyle iletişim halinde olduğunu ve yaşananlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu ileri sürdü.

Elles’in konuyla ilgili açıklama yapmasını isteyen Beleda kendisinin suçsuz olduğunu kanıtlayabileceğini belirterek karşı tarafın da iddialarını kanıtlamasını istedi.

Olayla ilgili tarafların iddiaları gündemdeki yerini korurken soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve konuya ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu Gözaltına Alınmıştı! Serbest Bırakıldı Afra Saraçoğlu Gözaltına Alınmıştı! Serbest Bırakıldı
Çağlar Ökten Mikrofonu Aldı Seda Sayan Dansa Başladı! Çağlar Ökten Mikrofonu Aldı Seda Sayan Dansa Başladı!
Sümeyye Aydoğan’dan Bomba Stil İtirafı! “Marka Takıntım Yok” Sümeyye Aydoğan’dan Bomba Stil İtirafı! “Marka Takıntım Yok”
MasterChef’te Gözyaşları Sel Oldu! Faruk’un Macerası Bitti MasterChef’te Gözyaşları Sel Oldu! Faruk’un Macerası Bitti
Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı! Gözyaşları Sel Oldu Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı! Gözyaşları Sel Oldu
Cindy Crawford Yıkıldı! Oğlu Presley Gerber 27 Yaşında Öldü Cindy Crawford Yıkıldı! Oğlu Presley Gerber 27 Yaşında Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!
  • 21-09-2026 17:02

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!

Demet Akalın'dan Berkay ile Özlem Ada Şahin'in Yeni Doğan Kızları Mihre'ye Sürpriz Ziyaret!
  • 21-09-2026 11:18

Demet Akalın'dan Berkay ile Özlem Ada Şahin'in Yeni Doğan Kızları Mihre'ye Sürpriz Ziyaret!