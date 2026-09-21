Wilma Elles’in Kiracısı Konuştu! Taciz İddiasında Şok Sözler

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 16 Eylül akşamı yaşanan kavga tarafların karşılıklı iddialarıyla gündemde. Eski komşuları tarafından darbedildiğini söyleyen Ramazan Beleda kendisine yöneltilen taciz suçlamasını kesin bir dille reddetti.

Beleda, eşi Deniz Beleda ile birlikte taksi beklediği sırada eski komşusu İ.Y. ve yanındaki üç kişiyle karşılaştığını tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü anlattı. Kendisinin ve eşinin saldırıya uğradığını belirten Beleda olayın arkasında başka bir meselenin olduğunu savundu.

“Madem Taciz Ettim, Neden Şikâyetçi Olmadılar?”

Ramazan Beleda’ya göre tartışmanın başlangıcı kiraladıkları evdeki elektrik sayacının devriyle ilgili yaşanan anlaşmazlığa dayanıyor. Beleda, eski komşularının elektrik sayacını üzerlerine almak istemediğini ve bu konunun zamanla tartışmaya dönüştüğünü öne sürdü.

Kendisinin tacizle suçlanmasına da tepki gösteren Beleda iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. “Madem taciz ettim, neden karakola gidip şikâyetçi olmadılar?” diyerek kendisine yöneltilen suçlamaların kanıtlanmasını istedi.

Beleda ayrıca olay günü nerede olduğunu gösterebilecek kamera kayıtları ve başka deliller bulunduğunu savundu.

“Wilma Elles Her Şeyi Biliyor”

Beleda’nın açıklamalarında dikkat çeken bir başka nokta ise ev sahipleriyle ilgili oldu. Ev sahiplerinin oyuncu Wilma Elles olduğunu söyleyen Beleda Elles’in olayın başından beri eşiyle iletişim halinde olduğunu ve yaşananlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu ileri sürdü.

Elles’in konuyla ilgili açıklama yapmasını isteyen Beleda kendisinin suçsuz olduğunu kanıtlayabileceğini belirterek karşı tarafın da iddialarını kanıtlamasını istedi.

Olayla ilgili tarafların iddiaları gündemdeki yerini korurken soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve konuya ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.