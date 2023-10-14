Müge Boz'dan 'ikinci çocuk' itirafı: 'Vina’nın kardeşi olsun istiyorum'

Müge Boz, önceki gün katıldığı kozmetik markasının lansmanında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kot elbisesi ve yeni saç stiliyle gözleri üzerine çeken Boz, kızı Vina ile ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi: "Vina'yı sık sık babasıyla bisiklet turunda görüyor olabilirsiniz, ancak ev işlerinde de aktif rol alıyorum. Yoğun bir tempo içerisinde ev işleri arasında koşuşturuyorum, ancak bu beni besliyor, doğrusu."

Ayrıca, Bergüzar Korel'in set yoğunluğu ile ilgili yaptığı bir paylaşıma gönderme yapılıp hatırlatılınca, Boz şunları ekledi: "Bazı meslekler, yüzeyde basit gibi gözükebilir, ancak aslında öyle değil. Bergüzar'ın da söylemek istediği bu sanırım. Üstelik Bergüzar'ın üç çocuğu var; bu durumu hayal bile edemiyorum."

"İkinci çocuk planınız var mı?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Boz, "Evet, ikinci çocuk istiyorum. Vina'nın bir kardeşi olsun istiyorum, ancak bunun için hayırlısı ne zaman gelirse bekleyeceğim" şeklinde konuştu.