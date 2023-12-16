Müge Boz uyardı: 'İnsanlar beni tanımakta zorlabilir'

Müge Boz, Zorlu AVM'de objektiflere yakalandı. Boz, muhabirlerin isteği üzerine alışverişe kısa bir ara verip sorularını yanıtladı.

Müge Boz uyardı: 'İnsanlar beni tanımakta zorlabilir'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2023 17:07

Müge Boz, başrolünde yer aldığı komedi filmi 'Cenazemize Hoş Geldiniz'deki 'Ceren' karakteriyle ilgili konuşmak üzere geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere yakalandı. Zamanının bir kısmını mağazalarda dolaşıp alışverişin tadını çıkaran Boz, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı.
Oyuncu, "Gala öncesi heyecanlıyız. 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filmimiz vizyona girecek, plastik makyajla canlandırdığım bir karaktere hayat veriyorum. İzleyiciler beni tanımakta zorlanabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarıyla sohbet ederken hayranları da yanına gelip hatıra fotoğrafı çektirdiği gözlemlenen Boz, siyahlar içindeki şıklığıyla da dikkat çekti.

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