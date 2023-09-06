Müge Anlı’nın kızı Lidya yarışma programında ortaya çıktı! Annesine olan benzerliği olay oldu

Müge Anlı'nın popüler programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile televizyon ekranlarında hafta içi her gün yer almasıyla birlikte, ünlü sunucu ve gazeteci gündemin nabzını tutuyor. Ancak son günlerde, Anlı'nın kızı Lidya'nın bir yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

2002 doğumlu olan ve adı Lidya Müge Akdağ olan bu genç kız, uzun süredir annesi Müge Anlı tarafından kameralardan uzak tutuluyordu. Lidya, Koç Üniversitesi'nde Hukuk okuyor ve okul arkadaşlarıyla birlikte Asuman Krause tarafından sunulan "Aileler Yarışıyor" adlı yarışma programına katıldı.

Müge Anlı'nın gazeteci Burhan Akdağ ile olan evliliğinden dünyaya gelen Lidya, annesi gibi büyük bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Anlı ve Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşandılar.



Lidya Akdağ'ı görenler, "Annesinin ikizi gibi", "Anneleri gençliğinde Lidya'ya benziyor", "Muhteşem bir benzerlik" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdiler.