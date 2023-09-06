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Müge Anlı’nın kızı Lidya yarışma programında ortaya çıktı! Annesine olan benzerliği olay oldu

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Müge Anlı, hafta içi her gün gündüz kuşağı programıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Kariyeri ve özel hayatıyla büyük ilgi çeken Anlı'nın kızı Lidya'nın bir yarışma programına katıldığı son günlerde gündeme bomba gibi düştü. İzleyiciler, Lidya'nın annesiyle olan benzerliklerine oldukça şaşırdılar.

Müge Anlı’nın kızı Lidya yarışma programında ortaya çıktı! Annesine olan benzerliği olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2023 14:54

Müge Anlı'nın popüler programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile televizyon ekranlarında hafta içi her gün yer almasıyla birlikte, ünlü sunucu ve gazeteci gündemin nabzını tutuyor. Ancak son günlerde, Anlı'nın kızı Lidya'nın bir yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

2002 doğumlu olan ve adı Lidya Müge Akdağ olan bu genç kız, uzun süredir annesi Müge Anlı tarafından kameralardan uzak tutuluyordu. Lidya, Koç Üniversitesi'nde Hukuk okuyor ve okul arkadaşlarıyla birlikte Asuman Krause tarafından sunulan "Aileler Yarışıyor" adlı yarışma programına katıldı.

Müge Anlı'nın gazeteci Burhan Akdağ ile olan evliliğinden dünyaya gelen Lidya, annesi gibi büyük bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Anlı ve Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşandılar.

Lidya Akdağ'ı görenler, "Annesinin ikizi gibi", "Anneleri gençliğinde Lidya'ya benziyor", "Muhteşem bir benzerlik" gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdiler.

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