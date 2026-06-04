Müge Anlı’nın Eski Eşine Saldırı! İddialar Ortalığı Karıştırdı

Müge Anlı’nın eski eşi ve magazin dünyasının tanınan isimlerinden Burhan Akdağ boşandığı gün İstanbul Ataşehir’de saldırıya uğradığını söylüyor. Üstelik olay sadece kendisini değil yanında olan kızını da etkiledi.

Boşanma Günü Ortalık Karıştı

İddialara göre Burhan Akdağ 8 yıllık evliliğini sonlandırdığı gün evine döndüğü sırada sitenin önünde bir grubun saldırısına uğruyor. Olayın tam olarak nasıl başladığı net olmasa da Akdağ bu saldırının planlı olduğunu düşünüyor.

Yaşananların ardından hem kendisi hem kızı darp raporu alarak hastaneye gidiyor ve polis merkezine gidip şikayetçi oluyorlar.

Kızının Anlattıkları Daha da Dikkat Çekici

Olayın en çok konuşulan kısmı ise kızı Aslıhan Akdağ’ın söyledikleri. Aslıhan yaşananların sıradan bir kavga olmadığını düşünüyor ve çok sert bir iddia ortaya atıyor.

“Babamı öldürüp kaza süsü vereceklerdi” diyerek olayın aslında daha ciddi bir planın parçası olabileceğini öne sürüyor. O anlarda büyük bir panik yaşadığını ve yardım isterken sesinin kısıldığını da anlatıyor.

Burhan Akdağ O Anları Böyle Anlattı

Müge Anlı’nın eski eşi magazinci Burhan Akdağ’a saldırı!



Ünlü magazinci Burhan Akdağ 8 yıl önce evlendiği eşi Aysun Çardak’tan boşandığı gün Ataşehir’de oturduğu dairenin önünde saldırıya uğradı.



Olay sırasında Burhan Akdağ’ın yanında bulunan kızı Aslıhan Akdağ o saldırı… — Gazete Pano (@gazetepano) June 3, 2026

Burhan Akdağ ise olayın bina içinde özellikle asansörde başladığını ve sonra büyüdüğünü söylüyor. Kendisini darbeden kişilerin isimlerini de verdiğini belirtiyor.

En zor kısmın ise kızına saldırılması olduğunu anlatıyor. Akdağ’a göre saldırganlar kızı Aslıhan’ı da hedef alıp telefonunu almaya çalışıyor ve fiziksel müdahalede bulunuyorlar. Bu durum onun için oldukça yıkıcı bir an olmuş.

Soruşturma Bekleniyor

Olaydan sonra bölgeye polis ve sağlık ekipleri geliyor. Baba ve kız hastaneye götürülüp rapor alınıyor. Daha sonra karakola gidip resmi şikayetlerini yapıyorlar.

Şu an için olayla ilgili resmi makamların soruşturması devam ediyor ve kamuoyuna yapılmış net bir açıklama yok.

Taraflar ise yaşananların tüm detaylarıyla ortaya çıkmasını ve gerçeklerin aydınlatılmasını istiyor. Olayın nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik merak konusu.