Müge Anlı Sezon Finali Tarihini Duyurdu! İşte O Gün

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yıllardır ekran başındaki izleyicileriyle buluşuyor. ATV’nin sevilen programı, kayıpları bulmaya ve cinayetleri aydınlatmaya hız kesmeden devam ediyor. Ancak programın takipçileri bir süredir sezon finali tarihini merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi ve Müge Anlı canlı yayında tarih verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Hangi Gün Sezon Finali Yapacak?

Hafta içi her sabah saat 10.00’da izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon boyunca birçok olayı çözüme kavuşturdu. Şimdi ise yaz arası için gün sayıyor. Canlı yayında yapılan duyuruyla birlikte sezon finali tarihi netleşti. Müge Anlı, programın 27 Haziran Cuma günü sezon finali yapacağını açıkladı. Bu açıklama, programın sıkı takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Şimdiden programın yeni sezonu merak edilmeye başlandı. Yaz boyunca izleyiciler eski bölümleri ve özel dosyaları takip edebilecek. Müge Anlı, yeni sezonda da ekibiyle birlikte faili meçhulleri çözmeye devam edecek. Programın dönüş tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.