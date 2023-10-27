Müge Anlı Nazmiye tutuklandı mı? Neden gözaltına alındı

Nevrigül Alan, Bursa'da çocuğunu almak amacıyla evden ayrıldıktan kısa süre sonra ortadan kayboldu. 47 gün sonra, Bursa yakınlarındaki bir zeytinlikte bir çiftçi tarafından maalesef cansız bedeniyle karşılaşıldı. Bu olay, Bursa halkı için şok edici oldu.

Nevrigül Alan Olayı Müge Anlı ile Gündemde

Televizyon programı sunucusu Müge Anlı, Nevrigül Alan olayını programında gündeme getirdi. Alan'ın en son görüştüğü dört şüpheli kişi, Fatih, Hakan, Barış ve Doğan, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, Nevrigül'ün hamile olduğu yönündeki söylentiler de kamuoyunu meşgul ediyor.

Müge Anlı Nazmiye tutuklandı mı?

Olayın daha da karmaşıklaştığı bir nokta ise, 16 yaşındaki Nazmiye'nin itirafları oldu. Nazmiye, ablası Nevrigül'ün para karşılığında ilişkiye girdiğini itiraf etti ve bu itiraflar sonrasında gözaltına alındı. Nazmiye, ablasının bazı ilişkilerini videoya aldığını ve bu videoların daha sonra silindiğini belirtti. Bu ifade, olayın seyrini değiştiren anahtar bilgilerden biri oldu.

Nevrigül'ün Ailesinden Şok İfadeler

Nevrigül'ün annesi, kızının ölmeden önce Bursa'da bir adamla maddi konularda tartıştığına şahit olduğunu ifade etti. Bu adamın kimliği ve bu tartışmanın Nevrigül'ün ölümüyle bir ilgisi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca, Nevrigül Alan'ın erkek kardeşi Abdullah T. de emniyet tarafından ifadeye alındı.